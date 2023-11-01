WAFA: В результате удара по лагерю беженцев в Газе погибли десятки человек

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В результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия погибли десятки палестинцев, об этом сообщает WAFA.
«Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джабалия», - прокомментировали ситуацию в агентстве.
По информации палестинских журналистов, по лагерю было выпущено более десяти ракет.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что ударила по гражданским, находившимся в лагере беженцев, однако, по их словам, целью ракетного удара был один из командиров палестинского движения ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей».
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Евгения Парфентьева