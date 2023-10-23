WAFA: ВВС Израиля нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа

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ВВС Израиля нанесли удары по территории сектора Газа вблизи больницы Аль-Кудс и медицинского комплекса Аль-Шифа, где находятся раненые местные жители.
«Несколько ракет ударили рядом с медицинским комплексом Аль-Шифа, в котором находится наибольшее количество раненых и медицинского персонала во всем секторе Газа. Отдельные удары также во второй раз были нанесены по окрестностям больницы Аль-Кудс в районе Таль-эль-Хава», — сообщает палестинское агентство WAFA.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Диана Аванесян