War Zone: Боец ХАМАС совершил «сумасшедший» подрыв израильского танка «Меркава»

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Обозреватель Говард Альтман заявил, что боец ХАМАС в ходе столкновения в районе Газы Зайтун совершил «сумасшедший рывок» и «заложил бомбу» в израильский танк «Меркава». Об этом пишет The War Zone.
«Боец совершает сумасшедший девятисекундный рывок к танку и устанавливает самодельное взрывное устройство, сделанное из реактивной гранаты от РПГ, на корпус танка рядом с задней частью его башни", — прокомментировал кадры Говард Альтман.
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Диана Аванесян