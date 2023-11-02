WFTV: Пассажир American Airlines ублажал себя прямо на борту самолёта

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Пассажир American Airlines предложил своей попутчице выпить, а затем стал ублажать себя, об этом сообщает WFTV.
Попавшая в такую ситуацию женщина пожелала остаться анонимной, однако, она поделилась подробностями происшествия.
По ее словам, всё случилось на рейсе из Орландо в Даллас. Сидящий рядом с ней мужчина сперва завёл с женщиной светский разговор, а затем предложил ей выпить, от чего пассажирка отказалась.
В определенный момент женщина почувствовала странное шевеление в соседнем кресле. Она посмотрела на мужчину и увидела, что его тело развернуто в её сторону, а руки находились в области паха. Он смотрел на соседку и ласкал себя.
Больше всего женщину возмутило отсутствие наказания для её попутчика. Бортпроводница просто предложила ей пересесть, а когда самолёт приземлился - то странный пассажир спокойно ушёл своей дорогой.
Пострадавшая требует привлечь мужчину к ответственности.
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По ее словам, всё случилось на рейсе из Орландо в Даллас. Сидящий рядом с ней мужчина сперва завёл с женщиной светский разговор, а затем предложил ей выпить, от чего пассажирка отказалась.
Больше всего женщину возмутило отсутствие наказания для её попутчика. Бортпроводница просто предложила ей пересесть, а когда самолёт приземлился - то странный пассажир спокойно ушёл своей дорогой.
Пострадавшая требует привлечь мужчину к ответственности.
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Евгения Парфентьева