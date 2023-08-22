Wiadomosci Wrocław: Толпа из 17 поляков избила двоих украинцев из-за их национальности

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Группировка футбольных фанатов из польского города Каменец-Зомбковицки избила и ограбила двух украинцев из-за национальности последних. Об этом сообщает издание Wiadomosci Wrocław.
Как пишут журналисты, толпа из 17 человек, вооруженная мачете, дубинками и даже хоккейной клюшкой, добралась до места жительства граждан Украины, после чего напала. По информации издания, нападавшие также отобрали у украинцев примерно 4000 польских злотых (около 92 тысяч рублей по нынешнему курсу)
Сейчас все нападавшие задержаны, шестеро из них привлечены к ответственности. Ещё пятеро хулиганов находятся под надзором.
Ранее глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки больше не скрывают раздражение из-за расчетливых беженцев с Украины, нагло пользующихся щедростью Варшавы. Политик подчеркнул, что наплыв украинских беженцев, финансовая помощь Украине и наводнение местного рынка продуктами с Украины подрывают стабильность Польши.
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Артем Путинцев