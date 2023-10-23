СМИ: Теракты на Крымском мосту организовали подготовленные ЦРУ оперативники СБУ

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Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление причастны к взрывам на Крымском мосту, атакам беспилотных летательных аппаратов по Кремлю и ударам по российским кораблям. Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа бывших и действующих представителей властей Соединенных Штатов и Украины.
Ранее американская газета также писала, что СБУ и ЦРУ причастны к смертям Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак