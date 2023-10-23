WP: Убийство Дугиной и Татарского организовала СБУ

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Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники пишет, что Дарью Дугину и Владлена Татарского помогли убить сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
По информации издания, элементы бомбы для Дугиной удалось провести через границу, спрятав их в клетке для животных в машине с большим количеством вещей, в которой находились женщина с ее 12-летней дочкой.
Отмечается, что СБУ готовились к этой и остальным операциям практически 10 лет в тесном контакте с Центральным разведывательным управление (ЦРУ). Как заявляют собеседники агентства, на подготовку преступлений Соединенные Штаты потратили десятки миллионов долларов. В эту сумму входит предоставление Украине передовых систем наблюдения, обучение новобранцев, строительство штаб-квартир для украинской военной разведки.
Кроме того, к преступлениям привлекали опытных разведчиков, которые собирали сведения о жертвах терактов. Среди них был корреспондент Владлен Татарский.
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Отмечается, что СБУ готовились к этой и остальным операциям практически 10 лет в тесном контакте с Центральным разведывательным управление (ЦРУ). Как заявляют собеседники агентства, на подготовку преступлений Соединенные Штаты потратили десятки миллионов долларов. В эту сумму входит предоставление Украине передовых систем наблюдения, обучение новобранцев, строительство штаб-квартир для украинской военной разведки.
«Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми – например, нацеленными на русских в третьих странах – можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины», – заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.Читайте также:
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Алина Юрчак