WP: В США расследуют, как в Белый дом попал кокаин

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Секретная служба США, которая занимается охраной президента и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением в Белом доме порошка, похожего на кокаин, сообщает американское издание The Washington Post.
В настоящий момент исследования порошка продолжаются, однако, уже совершенно очевидно, что никакой угрозы он не представлял. Сотрудники секретной службы выясняют, как вещество попало в Белый дом, и кто его туда принес. При этом, называть конкретное место, в которым был обнаружен порошок, собеседники газеты отказались.
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