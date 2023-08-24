WSJ: Разведка США назвала возможные причины крушения самолета Пригожина

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Представители американской разведки назвали возможные причины крушения самолета в Тверской области, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
При этом в Соединенных Штатах исключили версию о том, что самолет сбили ракетой класса «земля-воздух», но уверены, что Пригожин, вероятнее всего, погиб.
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Диана Аванесян