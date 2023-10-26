X: В Камбодже обезьяна забралась в отель и надругалась над спящим британцем

Фото: iStock/Robbie_Ross
В Камбодже обезьяна породы длиннохвостый макак пробралась в номер отеля и устроила сексуальные игры со спящим британским туристом. Об этом в социальной сети X (экс-Twitter) написал друг пострадавшего.
По словам рассказчика, после одного из насыщенных дней своего камбоджийского путешествия, молодые люди вернулись в отель и легли спать, при этом один из них оставил открытым окно своего номера. Через какое-то время двое других услышали оттуда какие-то звуки.
Зайдя в номер, они увидели, как на кровати их спящего приятеля сидит длиннохвостый макак. Затем прямо на глазах у них обезьяна стянула с туриста штаны и начала лизать его половые органы.
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Зайдя в номер, они увидели, как на кровати их спящего приятеля сидит длиннохвостый макак. Затем прямо на глазах у них обезьяна стянула с туриста штаны и начала лизать его половые органы.
«Они успели сделать фотографию, но не хотели пугать обезьяну, чтобы она случайно не откусила ему пенис, так что они вышли на улицу и стали имитировать обезьяньи крики возле окна», — отметил рассказчик.Проснувшийся британец был настолько шокирован случившимся сексуальным насилием со стороны макаки, что практически сразу после пробуждения сел на рейс домой, в Великобританию.
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Артем Путинцев