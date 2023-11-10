«Я — Бог»: Детскую больницу эвакуировали из-за учителя, который разделся перед всеми

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В Южно-Сахалинске пришлось эвакуировать детскую больницу на улице Емельянова. Причиной стал голый учитель, который называл себя Богом.
Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, обнаженный мужчина пришел в медучреждение, когда школьники проходили медкомиссию, а мамочки с детьми ждали планового приема. Россиянин присел на лавочку к десятиклассникам и начал орать, что все вокруг челядь, а он посланник бога. Чуть позже он оставил свои вещи и пошел в туалет, а через несколько минут решил явить «божественные» формы миру.
Врачи вызвали полицию и спасателей, которые эвакуировали 500 человек на улицу. Виновник инцидента тоже вышел на улицу и отправился в неизвестном направлении, позже его нашли у матери.
Выяснилось, что богом оказался 27-летний преподаватель истории з школы №26 в Южно-Сахалинске. Мужчина отправлен на освидетельствование.
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Врачи вызвали полицию и спасателей, которые эвакуировали 500 человек на улицу. Виновник инцидента тоже вышел на улицу и отправился в неизвестном направлении, позже его нашли у матери.
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Алина Юрчак