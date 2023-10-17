«Я её вообще не заметила»: сотрудница УК, которая переехала девушку, не признала вину

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Сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова, которая переехала местную жительницу, заявила, что не заметила ее. Об этом сообщает телеграм-канал Подмосковье №1.
У жительницы Щёлково, которую на автомобиле переехала сотрудница управляющей компании, предварительно, сломаны обе ноги. С гонщицей, которая травмировала женщину, сейчас работает полиция.
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