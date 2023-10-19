«Я в аду». Пропавшая полгода назад россиянка написала мужу сообщение

Фото: iStock/vmargineanu
В Екатеринбурге 38-летняя женщина пропала пол года назад, однако недавно написала своему мужу сообщение о том, что она «в аду». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно сообщению, пропавшая женщина жила в Омске. Там она вышла замуж и родила ребенка, но вскоре развелась и уехала в Екатеринбург, там она вышла замуж еще раз. Однажды после ссоры с супругом женщина пропала. При этом ее муж подумал, что она уехала в Омск к матери.
Через несколько месяцев он решил помириться с женой и позвонил ее маме, однако она рассказала, что дочь не появлялась дома. Тогда она обратилась за помощью в поиске пропавшей дочери к волонтерам. При этом мужчина через какое-то время написал своей жене еще раз и внезапно получил в ответ странное сообщение.
Читайте также:
«Заставила есть из мусорки»: Воспитателя садика обвинили в издевательствах над ребенком
В кафе «Ромашка» начались проверки после изнасилования шваброй мужчины
12-летняя школьница из Уфы отравилась водкой и попала в реанимацию
Через несколько месяцев он решил помириться с женой и позвонил ее маме, однако она рассказала, что дочь не появлялась дома. Тогда она обратилась за помощью в поиске пропавшей дочери к волонтерам. При этом мужчина через какое-то время написал своей жене еще раз и внезапно получил в ответ странное сообщение.
«Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?», - написала пропавшая своему мужу и после этого опять перестала выходить на связь.
Читайте также:
«Заставила есть из мусорки»: Воспитателя садика обвинили в издевательствах над ребенком
В кафе «Ромашка» начались проверки после изнасилования шваброй мужчины
12-летняя школьница из Уфы отравилась водкой и попала в реанимацию
Элина Позднякова