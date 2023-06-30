Ярославец попытался взорвать своего друга из-за ревности

Житель Ярославля достал гранату и попытался бросить ее в машину, на которой приехал с другом







Читайте также:

Суд

москвичку, ребенок которой был найден в квартире с ножевыми ранениями



В Алтайском крае возбудили уголовное дело против мужчины, который

и съел собаку



Суд в Екатеринбурге

женщину, обвиняемую в убийстве опекаемого ею ребенка

Житель Ярославля попытался взорвать своего друга вместе с заправкой из-за ревности. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.Сотрудники автомобильной заправки рассказали, что неизвестный мужчина обратился к ним с просьбой вызвать полицию. По словам посетителя, ему угрожали гранатой. Затем в помещение вошел второй мужчина в состоянии алкогольного опьянения и стал провоцировать драку, заявив при этом, что друг увел его жену. После небольшой потасовки нападавший достал гранату и попытался бросить ее в машину, на которой оба мужчины приехали. Граната отскочила от машины и упала в коллектор с топливом. Взрыва не произошло. На место происшествия прибыли правоохранители.