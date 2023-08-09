Ястреб обронил змею на женщину, а затем напал на нее, чтобы вернуть добычу

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На жительницу американского штата Техас сперва свалилась с неба змея, а вслед за ней прилетел огромный ястреб, пытавшийся отобрать добычу, сообщает NBC News.
«Змея так сильно сжималась, а я размахивала руками в воздухе. А потом прилетел ястреб и стал царапать мою руку снова и снова», - прокомментировала ситуацию пострадавшая.
По ее словам, она спокойно стригла газон во дворе, когда, внезапно, ей на голову свалилась змея. Вероятно, ястреб сам выронил ее из лап. Хищник нападал на женщину четыре раза, прежде чем ему удалось вновь завладеть своей добычей и улететь.
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