«Явно не ископаемое»: Мигрант-рецидивист пытался попасть в Россию в вагоне с углем

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю поймали мигранта, который пытался попасть в Россию из Казахстана в товарном поезде, засыпав себя углем. Работники пограничной службы быстро определили, что он не является полезным ископаемым и задержали нарушителя. Информацию об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, 34-летний уроженец Казахстана планировал приехать в Россию, чтобы избежать наказания по уголовной статье в своем государства. Мужчина находился в розыске и ему запрещено въезжать в Россию традиционными способами.
При проверке пограничники на пункте пропуска «Кулунда» обнаружили его под углем. Теперь мужчине грозит до 4 лет заключения за незаконное пересечение государственной границы РФ, только теперь уже в российской тюрьме.
Ранее во Владивостоке третьеклассник устроил поджог военкомата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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