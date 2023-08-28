Yeni Şafak: Один человек погиб во время перестрелки в турецком отеле

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В турецкой провинции Бодрум произошла перестрелка в одном из отелей. В результате конфликта один человек погиб, а еще трое получили ранения и в настоящее время госпитализированы.
Мобилизованы дополнительные полицейские силы, начато масштабное расследование инцидента. К розыску скрывшихся подозреваемых привлечены правоохранители района Гельтюркбуку, где произошла перестрелка, а также следователи управления провинции Бодрум и федерального центра.
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Александр Бойцов