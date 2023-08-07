Юный футболист погиб в ДТП с микроавтобусом

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На трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась юношеская футбольная команда, сообщила в пресс-службе регионального ГУМВД.
Трагедия произошла 7 августа около 13 часов дня. Газель, в котором ехали дети из Каневского района на футбольные соревнования в Краснодар, столкнулась с грузовиком на трассе «Краснодар – Ейск».
По предварительной версии, грузовик Mitsubishi Fuso вышел на трассу в неположенном месте, чем спровоцировал боковое столкновение с микроавтобусом.
В результате ДТП, двое 15-летних подростков доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, один 15-летний парень скончался в скорой помощи.
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По предварительной версии, грузовик Mitsubishi Fuso вышел на трассу в неположенном месте, чем спровоцировал боковое столкновение с микроавтобусом.
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Евгения Парфентьева