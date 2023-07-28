Юноша из Пермского края пропал в районе перевала Дятлова

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На Северном Урале в районе перевала Дятлова в Свердловской области второй день идут поиски 18-летнего Даниила Карпикова. Молодого человека в последний раз видели 26 июля.
Перевал Дятлова известен трагедией, происшедшей там 2 февраля 1959 года. Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по горному перевалу и бесследно исчезла. Происшествие было признано несчастным случаем, вызванным природными явлениями, однако из-за отсутствия каких-либо следов пропавших туристов позже возникло множество альтернативных версий их гибели, которые до настоящего времени привлекают внимание публики.
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