Юрист Хаминский назвал меры по предотвращению трагедий со взрывами

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Руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский призвал ужесточить меры государственного контроля за предпринимателями для того, чтобы предотвратить трагедии подобные той, что случилась в Махачкале.
«Структура контрольно-надзорных мероприятий должна быть выстроена так, чтобы каждой более жесткой форме предшествовала более мягкая. И таких форм видится четыре: профилактический визит, инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка. Причём первые два действия должны производиться без согласования с прокурором», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.
Кроме того, по его мнению, нужно приостановить мораторий на проверки соблюдения обязательных требований противопожарных, санитарно-эпидемиологических мер. Он уточнил, что мораторий был введён для снижения давления на бизнес в условиях коронавирусной опасности, а после – санкций. Случаи массовой гибели людей в результате взрывов или отравлений, вызванных халатностью или экономией предпринимателей, показывает, считает Хаминский, что бизнес-сообщество злоупотребило доверием государства и общества.
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Мелисса Тимофеева