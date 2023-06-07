Юрист Хаминский озвучил реальную причину массовых смертей от «Мистера сидра»

Фото: фотобанк Московской области
Юрист Хаминский: Всему виной – пробелы в законодательстве
Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что в российском законодательстве существуют пробелы, благодаря которым производители сидра не могут приобретать этиловый спирт, а вместо него покупают дешёвые суррогаты.
Он отметил, что, согласно закону, сидр можно производить через брожение либо свежего яблочного сусла, либо восстановленного яблочного сока.
А врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер заявил, что опасные отравляющие вещества в напиток попали неслучайно, а произошедшее – результат преднамеренных действий.
Ранее в Минздраве сообщили, что общее число отравившихся в России суррогатным сидром увеличилось до 96, 30 человек из них погибли. Уточнялось, что в числе пострадавших также есть беременная женщина и пять несовершеннолетних.
Он отметил, что, согласно закону, сидр можно производить через брожение либо свежего яблочного сусла, либо восстановленного яблочного сока.
«При использовании концентратов, дрожжей и сахаров можно подмешать любой спирт, лишь бы получить искомую крепость в 1,2-6,0%. В случае с «Мистером Сидром» это был метиловый спирт и этилбутират — смертельно опасные вещества. <…> Производитель сидра не может приобрести этиловый спирт и для своих незаконных операций покупает дешевые суррогаты», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.
А врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер заявил, что опасные отравляющие вещества в напиток попали неслучайно, а произошедшее – результат преднамеренных действий.
«Метанол для здоровья человека – это яд. Предполагать что бы то ни было иное, кроме теракта, нельзя! Сидр, хоть и абсолютная мерзость, но в него никак нельзя было без конкретного умысла добавить такую отраву, как метанол. Никто никогда в здравом уме не станет добавлять технический спирт в напиток», – высказал мнение в беседе с «Царьградом» Эдигер.
Ранее в Минздраве сообщили, что общее число отравившихся в России суррогатным сидром увеличилось до 96, 30 человек из них погибли. Уточнялось, что в числе пострадавших также есть беременная женщина и пять несовершеннолетних.
Мелисса Тимофеева