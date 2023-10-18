Юрист Карабанов раскрыл, на сколько могут посадить мать 15 детей за торговлю людьми

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Мать 15 детей задержали в Москве за торговлю людьми и подделку документов. Она заявляла, что пятеро детей — родные, а остальные — приёмные. Однако следователи выяснили, что женщина не могла иметь детей, и как минимум двоих несовершеннолетних купила у гражданки Узбекистана.
Кандидат юридических наук, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры» Александр Карабанов рассказал «Радио 1», что за торговлю людьми в России грозит уголовное наказание с лишением свободы до 10 лет. При этом, тюрьма грозит не только тем, кто продал человека, но и купил.
По словам юриста, после обвинения детей ждёт детский дом или другое специальное учреждение, если не будет законных представителей.
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«У нас, к радости, рабовладельческий строй уже отменили, так что торговля людьми полностью запрещена законом. И за эти деяния предусмотрена ответственность статьей 127 прим 1, она так и называется “Торговля людьми”. Наказание по ней предусмотрено от 3 до 10 лет лишения свободы в зависимости от нюансов, при которых это преступление было совершено. Берётся в расчёт возраст или здоровье ребёнка, потому что одним из квалифицирующих признаков является продажа человека, если заведомо он находится в беспомощном состоянии. Также учитывается подделка документов или вывоз за границу», — заявил Александр Карабанов.
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Екатерина Шмакова