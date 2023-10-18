Юрист Карабанов раскрыл, на сколько могут посадить мать 15 детей за торговлю людьми

Мать 15 детей задержали в Москве за торговлю людьми и подделку документов. Она заявляла, что пятеро детей — родные, а остальные — приёмные. Однако следователи выяснили, что женщина не могла иметь детей, и как минимум двоих несовершеннолетних купила у гражданки Узбекистана.