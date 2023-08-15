Юрист Краснов раскрыл, кто может быть привлечен к ответственности за трагедию в Махачкале

Юрист Дмитрий Краснов заявил, что в результате следствия по делу о происшествии в Махачкале, где в результате взрыва на заправочной станции пострадали по меньшей мере 115 человек, 35 из них погибли, может выясниться, что виновен не один человек, а сразу группа людей из разных ведомств.