Юрист Краснов раскрыл, кто может быть привлечен к ответственности за трагедию в Махачкале

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Юрист Дмитрий Краснов заявил, что в результате следствия по делу о происшествии в Махачкале, где в результате взрыва на заправочной станции пострадали по меньшей мере 115 человек, 35 из них погибли, может выясниться, что виновен не один человек, а сразу группа людей из разных ведомств.
«Следователям предстоит выяснить, что стало причиной пожара в здании станции техобслуживания, как там выполнялись работы, как хранились горючие вещества, из-за чьих действий произошло возгорание. По итогам этого к ответственности могут привлечь гендиректора, инженера по безопасности и даже рядовых сотрудников автосервиса», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Краснов.
Эксперт в области пожарной безопасности Константин Калужин предположил, что факторами, спровоцировавшими трагедию, могли стать определённые нарушения градостроительства, а также то, что пожар произошёл не на заправке, а в автосервисе, находящемся рядом.
«И третий фактор, самый главный, от которого погибло и пострадало больше всего людей — как я понял, посмотрев по новостям и по видео, люди, можно сказать, вопреки здравому смыслу пошли снимать на телефон зрелище горения автозаправочной газовой станции», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Калужин.
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Мелисса Тимофеева