Юрист Соловьев назвал самые популярные схемы украинских мошенников

Фото: IStock/Manuel Rodriguez Sevillano
Мошенники обманом заставили учительницу поджечь военкомат в Воронежской области. Женщину задержали, полиция проводит проверку.
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», что за этим и другими подобными преступлениями стоят мошенники из Украины. Они представляются сотрудниками ФСБ или сотрудниками банка, а потом призывают россиян к переводу денег или поджогу важных объектов.
По словам юриста, факт мошенничества не отменяет наказания. Однако оно может быть мягче.
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«Человеку звонят и по традиционной схеме обманывают, он лишается денег и после этого ему другой мошенник набирает и говорит, что это были мошенники из Украины. Чтобы вернуть деньги, нужно кое-то сделать. И люди в такой ситуации готовы на что угодно, теряют огромные суммы денег. Те же самые негодяи набирают, представляются сотрудниками ФСБ, говорят, что человека выбрали как самого сознательного и патриотичного. Этот человек должен помочь спецслужбам и поджечь здание», — сказал Иван Соловьёв.
«Это будет зависеть от умысла человека. Формально состав преступления, терроризма и других посягательств на жизнь и имущество налицо. Но таким людям могут быть определённые послабления, поскольку они стали жертвами и действовали под принуждением», — сказал эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова