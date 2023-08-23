Юрист Соловьёв: «Московских диггеров можно было спасти, но жажда денег победила»

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20 августа экскурсионная группа в дождь отправилась на экскурсию по столичным коллекторам. В результате все 8 участников группы, включая 3 подростков, погибли.
Иван Соловьёв, заслуженный юрист России, считает, что трагедия произошла из-за бессовестной преступной халатности.
По словам юриста, без разрешения залезать в коллекторы и проводить там экскурсии, не предупредив МЧС и не предоставив координаты маршрута, не зарегистрировав экскурсию, - преступление.
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«Эта жажда наживы, когда по 9 тысяч рублей собирали с каждого экскурсанта. Мне это напоминает экскурсию на подводном аппарате «Титан», которая закончилась трагедией в июне»,- заметил Иван Соловьёв.
«С самого утра предупреждали о том, что в Москве ливни. В коллекторах из-за этого повышается уровень воды. Я понимаю, что многие могли не знать, что такое коллекторная волна, которая всё смывает. Но можно было предвидеть, к чему приведёт экскурсия в такую погоду. Можно было отменить всё и спасти людей. Но жажда денег оказалась на первом месте. Организаторы сознательно нарушали закон»,- комментирует случившееся Иван Соловьёв.Организатор экскурсии по коллекторам Москвы Никита Дубас и гендиректор ООО «Спутник» Александр Ким не признали свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. Следователи до сих пор не могут связаться с генеральным директором «Авангарда» Александром Лазовским, который может быть причастен к организации смертельной экскурсии. Сразу после трагедии Лазовский уехал в ОАЭ.
«Как обычно, сейчас в стране начнутся проверки туристических фирм. Все, кто водит людей по серым маршрутам, на время затаятся. Но только на время. Здесь важно, чтобы порядок был наведён раз и навсегда. Должна вестись системная работа. Ценность человеческой жизни нужно возвести в приоритет»,-сказал в заключении Иван Соловьёв.Читайте также:
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Мария Фирсова