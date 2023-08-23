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Юрист Соловьёв: «Московских диггеров можно было спасти, но жажда денег победила»

23 августа 2023, 15:45

Фото: iStock/Soumen Hazra

20 августа экскурсионная группа в дождь отправилась на экскурсию по столичным коллекторам. В результате все 8 участников группы, включая 3 подростков, погибли.
Иван Соловьёв, заслуженный юрист России, считает, что трагедия произошла из-за бессовестной преступной халатности.
«Эта жажда наживы, когда по 9 тысяч рублей собирали с каждого экскурсанта. Мне это напоминает экскурсию на подводном аппарате «Титан», которая закончилась трагедией в июне»,- заметил Иван Соловьёв.

По словам юриста, без разрешения залезать в коллекторы и проводить там экскурсии, не предупредив МЧС и не предоставив координаты маршрута, не зарегистрировав экскурсию, - преступление.
«С самого утра предупреждали о том, что в Москве ливни. В коллекторах из-за этого повышается уровень воды. Я понимаю, что многие могли не знать, что такое коллекторная волна, которая всё смывает. Но можно было предвидеть, к чему приведёт экскурсия в такую погоду. Можно было отменить всё и спасти людей. Но жажда денег оказалась на первом месте. Организаторы сознательно нарушали закон»,- комментирует случившееся Иван Соловьёв.
Организатор экскурсии по коллекторам Москвы Никита Дубас и гендиректор ООО «Спутник» Александр Ким не признали свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. Следователи до сих пор не могут связаться с генеральным директором «Авангарда» Александром Лазовским, который может быть причастен к организации смертельной экскурсии. Сразу после трагедии Лазовский уехал в ОАЭ.
«Как обычно, сейчас в стране начнутся проверки туристических фирм. Все, кто водит людей по серым маршрутам, на время затаятся. Но только на время. Здесь важно, чтобы порядок был наведён раз и навсегда. Должна вестись системная работа. Ценность человеческой жизни нужно возвести в приоритет»,-сказал в заключении Иван Соловьёв.
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#юрист
#москва
#чп
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В Ингушетии туристка сорвалась с горы, пытаясь сделать селфи
23 августа 2023, 16:45

Фото: istockphoto/Olga_Gavrilova

В горах Ингушетии погибла туристка из Пятигорска.
62-летняя женщина делала селфи рядом с Ляжгинским водопадом и потеряла равновесие. Туристка упала с 30-метровой высоты. Об этом сообщает министерство по делам ГО и ЧС республики. Женщина погибла на месте. 

Ранее сообщалось, что приложение для хайкинга привело 34-летнего учёного Дмитрия Федянина в пропасть. Тело мужчины нашли у подножия 2100-метрового пика Хоэр Лафельд в национальном парке Берхтесгаден. Судмедэксперты установили, что Дмитрий Федянин упал со 150-метровой высоты. Баварская полиция сообщает, что учёный отправился по нехоженому маршруту, на который его вывело приложение для хайкинга. Дмитрий Федянин поскользнулся на мокрой траве и упал с высоты.

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#туристы
#чп
#горы
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Пострадавшая при нападении мигранта в Нахабине рассказала, что тот хотел её добить
23 августа 2023, 16:35

Жительница посёлка Нахабино Фаина Рязанова, на которую во время тренировки напал мужчина, поделилась с журналистами подробностями ЧП. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что агрессивному мужчине не понравились шорты, в которых девушка совершала утреннюю пробежку. Поэтому он ударил её кулаком в лицо.
«Вышла на пробежку, смотрю – навстречу вышел парень, заслоняет дорогу, пытается что-то сказать. Я снимаю наушник, он начинает наезжать: «Что вы тут бегаете? Почему вы так одеты?» Я начинаю отходить, он меня берёт за руку и по лицу ударяет со всей силы. У меня сразу слёзы – больно. Начинаю убегать, ищу людей, чтобы найти помощь», – поделилась девушка. 
В это время прохожий отвлёк внимание нападавшего, и Фаина поспешила домой.
«Он пошёл в мою сторону. По камерам видно, что он дошёл почти до моего дома. Я уже очень быстро бежала, потому что думала, что он догонит. Мне кажется, он был готов добить меня, если бы я немножко задержалась», – считает пострадавшая.
Позже в МВД сообщили, что после поступления в полицию сообщения об инциденте мужчину задержали. Как пишет Telegram-канал Shot, нападавшим оказался 20-летний мигрант. Год назад он лечился в психиатрической больнице, так как слышал голоса в голове.
 
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#подмосковье
#преступление
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В Волгоградской области в аварии погиб 2-летний ребёнок
23 августа 2023, 16:34

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Toyota Camry врезалась в опору линии электропередач на трассе в Котельниковском районе под Волгоградом.
Авария случилась около 14:10 (мск). В ДТП погиб 2-летний ребёнок, четверых пострадавших доставили в больницу, среди них 5-летний ребёнок.
 
Сообщается, что водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.
 
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с педагогами попал в аварию на Крымском полуострове. ДТП случилось на автодороге «Ялта-Алушта-Симферополь» рядом с селом Заречное Симферопольского района. В микроавтобусе находилась группу учителей из ялтинской школы. Автобус столкнулся УАЗом «Патриот», который ехал впереди.

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В Адыгее умер прокурор из Москвы после падения с лошади

Депутат Госдумы Хинштейн: погибшие при столкновении военного грузовика и двух легковых автомобилей были срочниками.

 
#дтп
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#дети
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В Москве по подозрению в педофилии задержан гражданин Китая
23 августа 2023, 16:33

Фото: iStock/Rawf8

В Москве по подозрению в педофилии задержан гражданин Китая, который приставал сразу к нескольким малолетним девочкам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что вечером в понедельник, 21 августа, в полицию обратились сразу три жительницы юго-запада Москвы. По их словам, к их дочерям в возрасте 7–10 лет на детской площадке у дома приставал неизвестный гражданин.

Отмечается, что мужчина брал девочек на руки, целовал в шею и губы и трогал за интимные места. Сотрудники полиции задержали 69-летнего гражданина КНР Ханя Фусина. По информации следствия, у него отсутствует регистрация, а в Москве он проживает у своего сына.

Следственный комитет возбудил на подозреваемого уголовное дело. Если мужчина окажется виновным, то ему грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

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В Адыгее умер прокурор из Москвы после падения с лошади
23 августа 2023, 16:24

Фото: istockphoto/sudok1

Московский прокурор Анзор Меретуков погиб после падения с лошади в Адыгее.
Прокурор Южного административного округа Москвы Анзор Меретуков скончался после падения с лошади в Адыгее, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости». Меретуков занимал должность прокурора в ЮАО последние 2 года.
 
Сообщается, что во время отдыха на родине, в Адыгее, Анзор Меретуков упал с лошади и ударился головой. Прокурора госпитализировали. 20 дней врачи боролись за его жизнь. Во вторник, 22 августа, Анзор Меретуков скончался.

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#прокуратура
#москва
#больница
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На польских пограничников на границе с Белоруссией напали 20 нелегалов
23 августа 2023, 16:22

Фото: iStock/Stadtratte

Вооруженные нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в Пограничной страже Польши.
Отмечается, что мигранты бросали камни и палки, один из них целился в патруль. По предварительной информации, у него было гладкоствольное оружие.

Как сообщают польские пограничники, за прошедшие сутки на территорию Польши нелегально со стороны Белоруссии пытались проникнуть шестьдесят человек.

Ранее сообщалось, что Минобороны Польши готовится перебросить на границу с Белоруссией еще тысячу военнослужащих. В настоящее время около польско-белорусской границы размещено две тысячи польских солдат. Минобороны Польши также перевело в режим боевого дежурства вертолеты на границе.

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МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Минобороны: МиГ-29 был поднят на перехват норвежского «Посейдона» над Баренцевым морем
23 августа 2023, 16:07

Фото: iStock/Milous

Истребитель МиГ-29 был поднят для сопровождения приближающегося к российской границе норвежского боевого самолета над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, обнаружить воздушную цель смогли российские средства контроля за воздушным пространством страны. Над акваторией Баренцева моря был зафиксирован самолет норвежского производства. 

Для пресечения попытки пересечь государственные границы РФ, был поднят в воздух истребитель. Экипаж российского боевого самолета идентифицировал воздушную цель и сообщил, что к границам приближается норвежский «Посейдон». После приближения российского экипажа к объекту, «Посейдон» выполнил разворот. 

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#воздух
#рф
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Мигрант, напавший на жительницу Нахабино из-за коротких шорт, ранее лечился в психбольнице
23 августа 2023, 15:57

Фото: iStock/artursfoto

20-летний мигрант год назад проходил лечение в психиатрической больнице.
Shot пишет, что мужчина слышал голоса в голове. А сегодня его смутили короткие шорты девушки, которая вышла на пробежку в Нахабино.
 
Внешний вид спортсменки смутил молодого человека в чёрной одежде. Он схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил её по лицу. Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного преследователя  попытался вразумить прохожий, но он не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.
 
Полиция задержала нападавшего. Возбуждено дело по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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#мигрант
#психиатр
#полиция
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К севастопольскому пляжу прибило труп
К популярному пляжу Севастополя прибило труп
23 августа 2023, 15:32

Фото: iStock/aldegonde

К популярному пляжу Севастополя прибило труп, сообщает ForPost.
Утром 23 августа отдыхающие пляжа в бухте Омега заметили на берегу труп неизвестного мужчины. 

На место происшествия прибыли экстренные службы, которые достали тело из воды и забрали его для проведения необходимых экспертив.

Отмечается, что официальных комментариев по факту случившего пока не давали. 

Вчера спасатели достали из воды тело мужчины, которое всплыло под Парящим мостом в Москве. В настоящее время устанавливается, являлся ли погибший одним из участников экскурсии по подземным коллекторам столицы, в результате которой погибли восемь человек.

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#севастополь
#труп
#пляжи
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