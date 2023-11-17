Юрист Соловьёв призвал проверить управляющую компанию и БТИ после трагедии в Астрахани

Фото: IStock/iv-serg
Дом в Астрахани обрушился из-за недостаточного внимания контролирующих органов. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Напомним, ранее в Следственном комитете допустили, что обрушение здания могло произойти из-за ремонта в квартире, в результате которого были повреждены несущие конструкции. По словам Файзуллина, предотвратить трагедию можно было при внимательной работе контролирующих органов, поскольку в капремонте и системах газоснабжения много важных нюансов. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что при расследовании дела нужно проверить не только собственника квартиры, где прошёл ремонт, но и управляющую компанию, а также бюро технической инвентаризации.
Соловьёв рассказал, что за незаконную перепланировку собственнику квартиры грозит штраф от двух до двух с половиной тысяч рублей. Также по закону он должен привести в первоначальный вид незаконную перепланировку. Однако поскольку действия россиянина привели к обрушению целого здания и к гибели человека, его дело могут рассмотреть по другой статье.
Читайте также:
В Астрахани родственники стилиста Киркорова едва не погибли при обрушении дома
SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
«Основные вопросы к управляющей компании. Почему они молчали, ничего не делали, не били тревогу и не жаловались в прокуратуру? Есть вопросы и к БТИ. Если туда поступали жалобы от жильцов о том, что была проведена незаконная перепланировка и они не среагировали, то эти люди тоже должны понести ответственность», — отметил юрист.
«Подобный случай уже был, где незаконная перепланировка привела к обрушению квартиры и смерти человека. Владелец этой квартиры был приговорён к лишению свободы сроком на полтора года. Здесь также умышленно были нарушены правила перепланировки, но смерть была причинена по неосторожности, потому что она умыслом не охватывается. И здесь административной ответственности недостаточно на сегодняшний день», — заметил специалист.Если будет установлена вина собственника, то жильцы дома смогут в порядке гражданского судопроизводства предъявить ему иски о возмещении как материального, так и морального вреда.
Читайте также:
В Астрахани родственники стилиста Киркорова едва не погибли при обрушении дома
В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена
SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
Екатерина Шмакова