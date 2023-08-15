Юрист Соловьёв рассказал, кто ответит за взрыв в Махачкале

Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале достигло 35, нашли тела еще трех погибших. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).