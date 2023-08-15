Юрист Соловьёв рассказал, кто ответит за взрыв в Махачкале

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Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале достигло 35, нашли тела еще трех погибших. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», что уголовная статья предполагает лишение свободы до 10 лет. Однако в ходе расследования следователи могут возбудить ещё уголовные дела в отношении конкретных лиц.
Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 30 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
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«С тех, кто находился на заправке, спрашивать нечего, но есть руководитель юридического лица, которому принадлежала эта заправка, директор. Надо посмотреть, был ли там инженер или ответственный за пожарную безопасность. И в зависимости от должностных обязанностей и должностных инструкций уже следствие будет определять, чья вина может быть. Но пока нет ответов на множество вопросов: что стало причиной и как это всё произошло. Когда будет понятно, что было на самом деле, можно будет определять, какие должностные лица за это должны понести ответственность. Там уже будет понятно, останется ли эта статья или прибавится к ней ещё какие-то статьи в отношении конкретных лиц», — сказал Иван Соловьёв.
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Екатерина Шмакова