За полчаса по селу в Курской области прилетело семь снарядов

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Украинские войска обстреляли мирное село в Курской области
По посёлку Краснооктябрьский Глушковского района Курской области прилетело семь артиллеристских снарядов за полчаса, сообщает Telegram канал SHOT.
Отмечается, что населенный пункт расположен всего в 500 метрах от границы с Украиной.
К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений, ни один из снарядов не достиг своей цели.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром 21 июня украинский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка,.
Отмечается, что населенный пункт расположен всего в 500 метрах от границы с Украиной.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром 21 июня украинский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка,.
Евгения Парфентьева