За рулем BMW, протаранившего машину депутата Гурулёва, была глава департамента Счетной палаты РФ

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За рулем машины, которая врезалась в «мерседес» депутата Государственной думы Андрея Гурулёва оказалась директор Департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты РФ Светлана Меркушина.
К счастью, скорости у всех машин были далеки от максимальных, поэтому в ДТП никто серьезно не пострадал. Как рассказал сам парламентарий, медицинская помощь не потребовалась ни ему, ни другим участникам аварии. Кто был первоначальным виновником столкновения, выяснят сотрудники ГИБДД.
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Александр Бойцов