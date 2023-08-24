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За рулем BMW, протаранившего машину депутата Гурулёва, была глава департамента Счетной палаты РФ

24 августа 2023, 15:43

Фото: istockphoto/Bilanol

За рулем машины, которая врезалась в «мерседес» депутата Государственной думы Андрея Гурулёва оказалась директор Департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты РФ Светлана Меркушина.

Как рассказала 36-летняя чиновница телеграм-каналу SHOT, она старалась объехать препятствие. С парковки начала выезжать на приличной скорости «Тойота Хайлендер». Женщина немного не рассчитала траекторию своего движения, а потому занервничала, испугалась и столкнулась с машиной депутата. Эта авария вызвала цепную реакцию: в конечном итоге возникло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

К счастью, скорости у всех машин были далеки от максимальных, поэтому в ДТП никто серьезно не пострадал. Как рассказал сам парламентарий, медицинская помощь не потребовалась ни ему, ни другим участникам аварии. Кто был первоначальным виновником столкновения, выяснят сотрудники ГИБДД.

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#парковки
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Неизвестный открыл стрельбу на автовокзале в Хабаровске, есть раненые
Стрельба произошла на автовокзале в Хабаровске, один человек ранен
24 августа 2023, 17:02

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

На автовокзале в Хабаровске произошла стрельба, один человек ранен. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В настоящее время подробности произошедшего выясняются.

По словам очевидцев, были слышны более десятка выстрелов и крики. В экстренных службах сообщили об одном раненом человеке в результате ЧП.

На место происшествия направлены оперативные службы. 

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Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации
Двое подростков и один взрослый находятся в реанимации после ДТП на остановке в Калуге
24 августа 2023, 16:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщил, что двое подростков находятся в реанимации, трехлетний ребенок в травматологии, после ДТП на остановке в Калуге.
По его словам, виновник аварии был лишен водительских прав. В настоящее время он задержан правоохранительными органами. 

Глава региона добавил, что проводятся необходимые экспертизы для установления состояния водителя и пострадавших. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

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В офисно-гостиничном комплексе Golden Gate в Москве угроза взрыва
Mash: Угроза взрыва в офисно-гостиничном комплексе Golden Gate в центре Москвы
24 августа 2023, 16:15

Фото: iStock/dzika_mrowka

Посетителям офисно-гостиничного комплекса Golden Gate в центре Москвы сообщили об угрозе взрыва и попросили срочно покинуть здание. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, посетители и персонал отеля были эвакуированы в связи с угрозой взрыва. По громкой связи было сообщено о взрывном устройстве, которое, якобы, заложено в здании. 

На место происшествия вызваны экстренные службы. Информация о бомбе в отеле проверяется.

Также сообщается о людях, одетых в черные костюмы, которые представляются сотрудниками полиции и препятствуют выходу из здания. 

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#происшествия
#информация
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Кадры массового ДТП в Калуге, в котором пострадали 10 человек, попали в сеть
В Калуге пьяный водитель сбил 10 человек, которые стояли на автобусной остановке
24 августа 2023, 15:57

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Калуге пьяный водитель влетел в толпу людей, которые стояли на автобусной остановке, кадры публикует Telegram-канал 112.
В центре города пьяный водитель влетел в толпу людей на автобусной остановке. Автомобиль также протаранил несколько магазинов рядом. В результате аварии минимум десять человек пострадали. 
По предварительной информации, 47-летний водитель потерял управление из-за алкогольного опьянения. Шесть человек госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. В результате аварии, сильно никто не пострадал. Участники ДТП ждут прибытия сотрудников ДПС. От госпитализации Гурулев отказался.

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Рабочий упал в шахту лифта с 23 этажа
В Красноярске рабочий упал в шахту лифта с 23 этажа
24 августа 2023, 15:28

Фото: iStock/denisgo

В Красноярске рабочий упал в вентиляционную шахту лифта с 23 этажа, сообщает прокуратура по региону.
Инцидент произошел днем 24 августа. Двое рабочих устанавливали вентиляционные короба в шахте лифта строящегося дома ЖК «Енисей». Находясь на уровне 23 этажа, один из них оступился и провалился вниз, пролетев девять этажей.

Мужчину экстренно госпитализировали, однако, он скончался в больнице. 

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее на северо-западе Москвы погиб мужчина, упавших в шахту лифта. Происшествие случилось в Войковском районе столицы. Рабочий упал с 20 этажа в шахту лифта строящегося дома.

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За рулем иномарки, которая влетела в авто депутата Гурулева, была девушка
SHOT: Водителем иномарки, которая влетела в авто депутата Гурулева, оказалась девушка
24 августа 2023, 15:25

Фото: iStock/kadmy

За рулем автомобиля BMW, который влетел в авто депутата Госдумы Гурулева была девушка. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Участниками ДТП стали пять автомобилей. 

Девушка, которая управляла автомобилем марки BMW, объезжала припаркованные автомобили и вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с авто, на котором передвигался депутат Госдумы. 

В результате столкновения, оказались задеты еще три автомобиля. В аварии никто сильно не пострадал. По словам Гурелева, его состояние удовлетворительное, он отказался от госпитализации. 

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#дтп
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Два человека, в том числе и девочка-подросток, погибли в ДТП в Калуге
По предварительной информации, два человека погибли в ДТП в Калуге
24 августа 2023, 14:43

Фото: iStock/Motortion

Пьяный водитель влетел в топлу людей на остановке в Калуге, предварительно, два человека погибли, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в центре города пьяный водитель влетел в толпу людей на автобусной остановке. Автомобиль также протаранил несколько магазинов рядом. В результате аварии минимум десять человек пострадали.

По предварительной информации, в аварии погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка.

Виновник ДТП задержан, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. В результате аварии, сильно никто не пострадал. Участники ДТП ждут прибытия сотрудников ДПС. От госпитализации Гурулев отказался.

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#автомобиль
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#алкоголь
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Пьяный водитель протаранил толпу людей на автобусной остановке, есть погибшие
Mash: В Калуге пьяный водитель на въехал на тротуар, сбив около 10 человек
24 августа 2023, 14:34

Фото: iStock/gorodenkoff

В Калуге водитель сбил людей на тротуаре, пострадали около 10 человек, есть погибшие. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
ДТП произошло в центре города. 

По информации портала, пьяный водитель влетел в толпу людей на автобусной остановке. Автомобиль также протаранил несколько магазинов рядом. В результате аварии минимум десять человек пострадали. 

Предварительно, два человека погибли. На место происшествия прибыли экстренные службы. 

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#дтп
#автомобиль
#водитель
#аварии
#человек
#происшествия
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Следователи допросят ремонтиков самолета Пригожина
Следователи допросят мастеров, которые имели доступ к ангару с самолетом Пригожина
24 августа 2023, 14:29

Фото: iStock/Oleg_Ivanov

Следователи допросят всех, кто имел доступ к ангару, в котором находился самолет Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, перед своим последним рейсом Embraer Legacy 10 дней находился на ремонте. 

При этом, в настоящий момент следствие проверяет версию о взрывном устройстве, которое было заложено в отсек шасси. Второй пилот Рустам Каримов накануне катастрофы прилетел из Петербурга, чтоб забрать борт и вылететь обратно с Пригожиным на борту. Заложить бомбу в самолет в ремонтном ангаре было проще всего. 

По предварительной версии, именно в районе шасси произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. В результате взрыва произошла разгерметизация салона, все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание и пилоты не успели послать сигнал бедствия.

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