За рулем иномарки, которая влетела в авто депутата Гурулева, была девушка

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За рулем автомобиля BMW, который влетел в авто депутата Госдумы Гурулева была девушка. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Участниками ДТП стали пять автомобилей.
Девушка, которая управляла автомобилем марки BMW, объезжала припаркованные автомобили и вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с авто, на котором передвигался депутат Госдумы.
В результате столкновения, оказались задеты еще три автомобиля. В аварии никто сильно не пострадал. По словам Гурелева, его состояние удовлетворительное, он отказался от госпитализации.
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Девушка, которая управляла автомобилем марки BMW, объезжала припаркованные автомобили и вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с авто, на котором передвигался депутат Госдумы.
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Анастасия Крестьянова