За сутки в Махачкале сгорело четыре электроподстанции из-за аномальной жары

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В Махачкале из-за сильной жары сгорели четыре трансформаторные подстанции. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Юсуп Умавов.
Мэр уточнил, что две подстанции уже восстановлены, на остальных проводятся работы.
Кроме того, в дежурно-диспетчерскую службу Махачкалы за сутки поступило свыше 5 тысяч звонков с жалобами об отключении электроэнергии.
Также, Умавов предложил составить график временного зонального отключения электричества, чтобы избежать перегрузки сети.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье усилили патрулирование лесов из-за сильной жары, которая может спровоцировать возникновение пожара.
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Кроме того, в дежурно-диспетчерскую службу Махачкалы за сутки поступило свыше 5 тысяч звонков с жалобами об отключении электроэнергии.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье усилили патрулирование лесов из-за сильной жары, которая может спровоцировать возникновение пожара.
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Анастасия Чинкова