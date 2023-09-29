«Забили насмерть»: 11-летняя девочка погибла в интернате Новосибирска

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В интернате города Тогучин Новосибирской области погибла 11-летняя девочка, об этом сообщает «КП-Новосибирск».
По информации СМИ, похороны ребенка прошли сегодня.
Местные жители рассказали, что девочка, вероятнее всего, погибла насильственной смертью.
Как отметили в «КП», Следственный комитет предоставит комментарии о ситуации немного позже.
Ранее в петербургском психоневрологическом интернате шестеро детей скончались, предположительно, от голода. Ещё один ребёнок находился в тяжелом состоянии. Волонтёры требовали от властей города его спасти и сами предлагали помощь, но их не пустили к мальчику. Во время очередной госпитализации он заразился инфекцией и скончался.
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Местные жители рассказали, что девочка, вероятнее всего, погибла насильственной смертью.
«Как нам сказали, у нее гематома в голове, перелом лицевой кости. Возможно, ее забили насмерть», - прокомментировал ситуацию житель города Тогучин.
Как отметили в «КП», Следственный комитет предоставит комментарии о ситуации немного позже.
Ранее в петербургском психоневрологическом интернате шестеро детей скончались, предположительно, от голода. Ещё один ребёнок находился в тяжелом состоянии. Волонтёры требовали от властей города его спасти и сами предлагали помощь, но их не пустили к мальчику. Во время очередной госпитализации он заразился инфекцией и скончался.
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Евгения Парфентьева