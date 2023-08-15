Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Заблудившаяся в лесу подмосковная пенсионерка решила переночевать на дереве

Заблудившаяся в лесу подмосковная пенсионерка решила переночевать на дереве

15 августа 2023, 16:28

Фото: Мособлпожспас

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы нашли в лесу в Сергиево-Посадском городском округе 82-летнюю женщину, заблудившуюся во время сбора грибов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Ближе к ночи пенсионерка забрела в болотистую местность между деревнями Селково и Толстоухово и побоялась идти дальше. У неё был с собой кнопочный телефон, благодаря чему добровольцы отряда «ЛизаАлерт» установили её примерное местонахождение.

Дежурная смена спасателей начала прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы, и около часа ночи обнаружила любительницу грибов. К удивлению работников подразделения, пожилая женщина приготовилась ночевать в лесной глуши. Она забралась на дерево и привязала себя к стволу.


Однако в итоге бабушка ночевала дома в кругу родных. Медицинская помощь ей не понадобилась.

В Мособлпожспасе добавили, что в минувшие выходные спасатели участвовали в поиске 16 грибников, заблудившихся в подмосковных лесах. Они вывели 12 потерявшихся, в том числе ребёнка. Ещё четыре грибника вышли к населённым пунктам сами.

Читайте также:

Заблудившийся 80-летний грибник провёл в подмосковном лесу четверо суток

В Дубне спасатели достали из западни попавшую туда ласточку

Подмосковные спасатели вызволили упавшую в канализационный колодец собаку





#мособлпожспас
#спасатели
#грибы
#грибники
#пенсионерка
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Юрист Краснов раскрыл, кто может быть привлечен к ответственности за трагедию в Махачкале
Юрист Краснов: «Следователям предстоит выяснить, что стало причиной пожара»
15 августа 2023, 16:30

Фото: istockphoto.com/RamonCast

Юрист Дмитрий Краснов заявил, что в результате следствия по делу о происшествии в Махачкале, где в результате взрыва на заправочной станции пострадали по меньшей мере 115 человек, 35 из них погибли, может выясниться, что виновен не один человек, а сразу группа людей из разных ведомств.
«Следователям предстоит выяснить, что стало причиной пожара в здании станции техобслуживания, как там выполнялись работы, как хранились горючие вещества, из-за чьих действий произошло возгорание. По итогам этого к ответственности могут привлечь гендиректора, инженера по безопасности и даже рядовых сотрудников автосервиса», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Краснов.

Эксперт в области пожарной безопасности Константин Калужин предположил, что факторами, спровоцировавшими трагедию, могли стать определённые нарушения градостроительства, а также то, что пожар произошёл не на заправке, а в автосервисе, находящемся рядом.

«И третий фактор, самый главный, от которого погибло и пострадало больше всего людей — как я понял, посмотрев по новостям и по видео, люди, можно сказать, вопреки здравому смыслу пошли снимать на телефон зрелище горения автозаправочной газовой станции», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Калужин.

Читайте также:

Власти Дагестана назвали причиной взрыва на АЗС жадность и алчность

Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте

Возросло число погибших и пострадавших в результате взрыва на АЗС
#эксперт
#пожар
#азс
#возгорание
#происшествие
Читайте нас в
В Перми дети жарили маршмеллоу на Вечном огне
15 августа 2023, 16:20

Фото:istockphoto/Shaiith

Несколько детей пожарила зефир маршмеллоу на Вечном огне, который находится у мемориала «Тыл – фронту» в Перми.
«ТК ВЕТТА» сообщает, что в Кировском районе Перми прохожие увидели у Вечного огня двух мальчиков и девочек, жаривших маршмеллоу у Вечного огня. На замечания дети реагировать не стали. 

Мемориал «Тыл – фронту» значится в списке объектов культурного наследия. 

Ранее сообщалось, что в Пермском крае на комбинате эвакуировали людей из-за выброса аммиака. В городе Чайковский Пермского края на мясокомбинате произошёл выброс аммиака.

В МЧС подчеркивают, что угрозы местным жителям нет.

«Выхода аммиака за пределы помещения не допущено», —сказано в сообщении. Из здания предприятия самостоятельно эвакуировались 220 человек. На место ЧП отправили около 60 спасателей.
Читайте также:

В Пермском крае на мясокомбинате эвакуировали людей из-за выброса аммиака

Полуторагодовалый малыш погиб от удара током в спальне родителей

Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте


#дети
#вечный огонь
#чп
Читайте нас в
Полицейский сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе
В Новосибирской области полицейский сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе
15 августа 2023, 16:11

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В городе Карасук Новосибирской области неизвестный сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает MK.RU.
Шестилетнего ребенка госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести, а сам водитель скрылся с места преступления. Виновника ДТП объявили в розыск, и вскоре выяснили, что автомобиль, участвовавший в аварии принадлежит сотруднику МО МВД России «Карасукский».

Спустя четыре дня после ДТП сотрудник правоохранительных органов самостоятельно явился в пункт ГИБДД и сдался с повинной.

Полицейского, который сбил ребенка на пешеходном переходе, не выполнил свои служебные обязанности во время ДТП, а затем и вовсе скрылся с места происшествия уволят из органов.

За совершенные преступления он будет отвечать по закону, отметили в СМИ.

Читайте также: 

В результате ДТП в Киргизии восемь человек погибли, еще шестеро пострадали

В ДТП в Сочи пострадали девять человек, включая беременную женщину и ребенка

Страшная авария с участием трех автомобилей произошла в ЛНР
 
 
 
#дтп
#полицейские
#ребёнок
Читайте нас в
В сети появились кадры разборок депутатов, которые подрались из-за грязного пруда
Депутаты от КПРФ и ЛДПР подрались за право демонстративно почистить пруд на глазах у избирателей
15 августа 2023, 15:53

Фото: iStock/globalmoments

Кандидаты в муниципальные депутаты Борис Жорин (КПРФ) и Егор Коськов (ЛДПР) подрались за право почистить пруд в столичном поселении Московский в ТиНАО, кадры противостояния публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, посмотреть на политические дебаты собралась толпа зевак. Депутаты смекнули, что сейчас самое время продемонстрировать свою готовность служить народу и почистить грязный пруд на глазах у изумленной публики.
Однако, решить, кто возьмет на себя благородную миссию Жорин и Коськов не смогли.

Завязалась перепалка, в результате которой политики обвинили друг друга в показушности. Разрешить спор так и не удалось, поэтому, прудик Московского так и остался нечищеным.

Читайте также:

На Кубани могильщики убили и закопали мужчин, которые пришли к ним на разборки из-за ревности

TAP: 11 мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Туниса

В Челябинской области повар детского оздоровительного центра пытался развратить ребенка
 
 
#депутаты
#драка
#москва
Читайте нас в
Один человек пострадал при попытке проникновения ДРГ в Брянскую область
Богомаз: При попытке проникновения украинской ДРГ пострадал мужчина
15 августа 2023, 15:45

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

При попытке проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области, пострадал работник сельхозпредприятия. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграмм-канале.
Глава региона сообщил, что российским военнослужащим удалось пресечь попытку проникновения на территорию области украинской ДРГ.  

По предварительной информации, пострадал сотрудник сельхозпредприятия, который находился в момент происшествия на своем рабочем месте. В настоящее время, мужчине оказывается медицинская помощь, он госпитализирован. 

Ранее сообщалось о ликвидации четырех диверсантов, планировавших ударить по ЗАЭС. 
 
Читайте также: 

Кадыров: Чеченские военные разбомбили украинский таможенный пункт с техникой ВСУ

Минобороны: ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские силы отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

#военные
#происшествия
#всу
#вс рф
Читайте нас в
У наместника Киево-Печерской лавры произошел сердечный приступ
Адвокат УПЦ Чекман: У наместника лавры диагностировали острый инфаркт миокарда
15 августа 2023, 15:01

Фото: iStock/krblokhin

У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла произошел сердечный приступ. Об этом сообщил правозащитник УПЦ Никита Чекман в своем телеграмм-канале.
Чекман сообщил, что митрополиту Павлу был поставлен диагноз: острый инфаркт миокарда.
 
Накануне, Павел был доставлен в одну из киевских больниц, где ему провели операцию в отделении кардиологии. 
 
13 августа сообщалось о решении суда, согласно которому, срок действия ограничений митрополиту Павлу был продлен. Ему запрещено контактировать со свидетелями и потерпевшими по делу и избавляться от электронного браслета, посредством которого, контролируется ​его местонахождение. 

Читайте также: 

УПЦ: Икона в храме Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала

Храм в Киевской области перешёл к раскольнической Православной церкви Украины

УПЦ сообщила о штурме полицией корпусов Киево-Печерской лавры


#икона
#инфаркт
#диагноз
#упц
#украина
Читайте нас в
Могильщик убил и закопал мужчину, который приревновал к нему свою жену
На Кубани могильщики убили и закопали мужчин, которые пришли к ним на разборки из-за ревности
15 августа 2023, 15:00

Фото: iStock/FOTOKITA

В селе Новопавловка Краснодарского края муж приревновал свою жену к могильщику, взял друга и пошел на разборки, однако, назад в семью так и не вернулся, сообщает Telegram-канал SHOT.
7-летний житель кубанского села был счастлив со своей 33-летней женой, пока в небольшой населенный пункт не приехал новый могильщик. Мужчина начала ревновать свою возлюбленную к новому горожанину, поэтому, взял друга и пошел на разборки.

Разгневанные мужчины ворвались прямо в квартиру, где могильщик жил с двумя своими коллегами с кладбища. В результате завязавшейся драке работники кладбища убили обоих мужчин, затолкали в машину трупы, вывезли их в лес и закопали.

Двойное убийство могильщикам скрыть не удалось. Свежие могилы нашли местные жители, раскопали их и обнаружили ревнивого мужа с товарищем.

Всех троих могильщиков задержали, сейчас с ними работают следователи. Из квартиры, в которой все произошло, изъяли орудие убийства – топор. 

Читайте также:

На Кубани потерпел крушение военный самолет Л-39

Пропавших отца и сына разыскивают в горах Кубани

CNN: Бывшие американские полицейские признались в пытках над двумя чернокожими
 
 
 
#краснодарский край
#убийство
#кладбище
Читайте нас в
В Нижегородской области на пилораме найдены тела двух мужчин
15 августа 2023, 14:52

Фото: iStock/Motortion

В Выксе на улице Казерадского двоих рабочих нашли мёртвыми в помещении пилорамы.
РЕН ТВ пишет, что трупы 31-летнего и 47-летнего рабочих обнаружил бригадир предприятия. Они лежали на кроватях в бытовке пилорамы.
 
Правоохранители не нашли на телах признаков насильственной смерти. По предварительной версии, рабочие скончались от отравления алкоголем. На месте найдены бутылку водки. 

Ранее в Таджикистане было найдено тело первого заместителя председателя правления «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева.
Банкира похитили в июне. Исматуллоева пытали электрошокером, а на следующий день убили. Труп сбросили в реку. Тело идентифицировали по зубам. По делу об убийстве задержаны 13 человек, ещё 3 в розыске.

Читайте также:

В Таджикистане обнаружено тело убитого банкира Исматуллоева

В Свердловской области обнаружено тело 16-летней девушки, которая просила её не убивать

В Грузии увеличилось число жертв оползня


 
#чп
#рабочие
#полиция
Читайте нас в
В Пермском крае на мясокомбинате эвакуировали людей из-за выброса аммиака
15 августа 2023, 14:37

Фото: istockphoto/photovs

В городе Чайковский Пермского края на мясокомбинате произошёл выброс аммиака.
В МЧС подчеркивают, что угрозы местным жителям нет.
 
«Выхода аммиака за пределы помещения не допущено», —сказано в сообщении. Из здания предприятия самостоятельно эвакуировались 220 человек. На место ЧП отправили около 60 спасателей.
В результате аварии пострадали трое мужчин. Двое из них госпитализированы, третьему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
 
Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное.

Читайте также:

Выплаты после взрыва в Сергиевом Посаде уже получили более 90 человек

Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте

Mash: Угроза взрыва в Большом театре в Москве
#авария
#чп
#спасатели
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников