Заблудившаяся в лесу подмосковная пенсионерка решила переночевать на дереве

Фото: Мособлпожспас
Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы нашли в лесу в Сергиево-Посадском городском округе 82-летнюю женщину, заблудившуюся во время сбора грибов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Ближе к ночи пенсионерка забрела в болотистую местность между деревнями Селково и Толстоухово и побоялась идти дальше. У неё был с собой кнопочный телефон, благодаря чему добровольцы отряда «ЛизаАлерт» установили её примерное местонахождение.
Дежурная смена спасателей начала прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы, и около часа ночи обнаружила любительницу грибов. К удивлению работников подразделения, пожилая женщина приготовилась ночевать в лесной глуши. Она забралась на дерево и привязала себя к стволу.
Однако в итоге бабушка ночевала дома в кругу родных. Медицинская помощь ей не понадобилась.
В Мособлпожспасе добавили, что в минувшие выходные спасатели участвовали в поиске 16 грибников, заблудившихся в подмосковных лесах. Они вывели 12 потерявшихся, в том числе ребёнка. Ещё четыре грибника вышли к населённым пунктам сами.
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Дежурная смена спасателей начала прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы, и около часа ночи обнаружила любительницу грибов. К удивлению работников подразделения, пожилая женщина приготовилась ночевать в лесной глуши. Она забралась на дерево и привязала себя к стволу.
В Мособлпожспасе добавили, что в минувшие выходные спасатели участвовали в поиске 16 грибников, заблудившихся в подмосковных лесах. Они вывели 12 потерявшихся, в том числе ребёнка. Ещё четыре грибника вышли к населённым пунктам сами.
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Лора Луганская