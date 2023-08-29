Забросавшего яйцами посольство РФ в Таллине журналиста Бабченко оштрафовали на €100

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Забросавшего российское посольство в Таллине яйцами журналиста Аркадия Бабченко* оштрафовали на €100. Об этом сообщает портал ERR.
«Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Итого все это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по десять евро за штуку», — цитирует издание слова Бабченко*.
Журналист отметил, что проживает в Эстонии и уважает законы этой страны, поэтому оплатил штраф.
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*признан в РФ иноагентом
Диана Аванесян