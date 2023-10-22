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Задержан боец поп-ММА Ильяс Якубов. Его обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает столичный СК.
Сообщается, что 31-летний спортсмен летом выложил в соцсеть видео с тренировки, на которое наложил монолог террориста Шамиля Басаева. Басаев причастен к захвату школы в Беслане и взрывам жилых домов в Москве. Ранее Якубов был объявлен в федеральный розыск.
В данный момент он находится на допросе. За публичные призывы к террористической деятельности ему грозит до семи лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию.
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В данный момент он находится на допросе. За публичные призывы к террористической деятельности ему грозит до семи лет тюремного заключения.
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Екатерина Коршунова