Задержан главный подозреваемый по делу о взрыве на заправке в Махачкале

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Главного подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале Эльдара Насрулаева задержали, сообщает Telegram-канал 112.
Именно Насрулаев, по мнению следствия, разместил подорвавшуюся на складах селитру.
С места происшествия подозреваемый скрылся, после чего был объявлен в розыск. Сейчас же Насрулаев находится в СИЗО, в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.
При этом, по информации 112, у следователей до сих пор нет точной картины, что же на самом деле случилось в Махачкале. По предварительным данным, возгорание возникло в автотехцентре, во время проведения ремонтных работ, а затем огонь перекинулся на соседние здания, после чего раздалось несколько взрывов.
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С места происшествия подозреваемый скрылся, после чего был объявлен в розыск. Сейчас же Насрулаев находится в СИЗО, в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.
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Евгения Парфентьева