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Задержан главный подозреваемый по делу о взрыве на заправке в Махачкале

В Дагестане задержали главного подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале
16 августа 2023, 21:24

Фото: iStock/BrianAJackson

Главного подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале Эльдара Насрулаева задержали, сообщает Telegram-канал 112.
Именно Насрулаев, по мнению следствия, разместил подорвавшуюся на складах селитру.

С места происшествия подозреваемый скрылся, после чего был объявлен в розыск. Сейчас же Насрулаев находится в СИЗО, в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.


При этом, по информации 112, у следователей до сих пор нет точной картины, что же на самом деле случилось в Махачкале. По предварительным данным, возгорание возникло в автотехцентре, во время проведения ремонтных работ, а затем огонь перекинулся на соседние здания, после чего раздалось несколько взрывов.

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#дагестан
#азс
#взрыв
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Вернувшийся с СВО мужчина решил ограбить пенсионера и убил его
Baza: В Ставропольском крае вернувшийся с СВО осужденный убил пенсионера при ограблении
16 августа 2023, 21:17

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Ставропольском крае бывший участник СВО ограбил, а затем убил пенсионера, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 22-летний Артём Гречкин находился под административным надзором по уголовному делу о сексуальном насилии. Однако, правоохранители не следили за парнем, так что в октябре 2022 года ему удалось уйти на специальную военную операцию в составе добровольческого батальона «Терек».

Домой Гречкин вернулся в марте, и сразу же взялся за старое – решил ограбить дачу 71-летнего пенсионера. В результате ограбления рецидивист убил пожилого мужчину.

Его арестовали и предъявили обвинения по двум уголовным статьям: «Убийство» и «Разбой».

Однако, этим история не закончилась. Наказать планируют и правоохранителей, которые должны были осуществлять надзор за мужчиной еще до того, как он ушел на СВО. Ответственных за это сейчас разыскивают. 

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#сво
#ограбление
#убийство
#пенсионер
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На видео попал момент, когда машина чуть не сбила четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе
В Свердловской области мальчик сбежал из детского сада и чуть не попал под машину
16 августа 2023, 20:48

Фото: iStock/Irina_Geo

На запись видеонаблюдения попал момент, когда автомобиль едва не сбил дошкольника на пешеходном переходе, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Четырехлетний мальчик сбежал из детского сада в городе Первоуральск. Во время дневной прогулки мальчик пролез между железными прутьями забора и убежал от воспитателей. Пока его разыскивали, ребенок направлялся к местному торговому центру.
Мальчик успел уйти от детского сада примерно на километр, когда его остановили местные жители и передали полиции. Правоохранители вернули ребенка воспитателям.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. 

Вчера подросток открыл стрельбу в детском саду Уфы. Звук стрельбы в уфимском районе Сипайлово услышали местные жители.Открывший огонь несовершеннолетний заявил, что ему было скучно.

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#детский сад
#ребёнок
#автомобиль
#прокуратура
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Вернувшиеся с СВО военные избили подростка в трамвае
В Питере двое мужчин, представившиеся военными, ударили подростка в трамвае
16 августа 2023, 20:12

Фото: iStock/mrohana

В Санкт-Петербурге двое мужчин ударили подростка в трамвае. Они представились военными, вернувшимися с СВО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, инцидент произошел сегодня вечером в Василеостровском районе Петербурга. Двое выпивших мужчин зашли в трамвай и начали громко обсуждать то, как только что вернулись со специальной военной операции, обильно приправляя свой рассказ матными словами.

Сперва замечание им сделала взрослая женщина, затем мужчина. Уже на выходе их поведение осудил 16-летний парень. Его мужчины ударили в живот, после чего сразу же выбежали из трамвая.

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#санкт-петербург
#военные
#трамвай
#подросток
#избиение
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СК возбудил уголовное дело против мужчин, который избил барменшу в кафе на Камчатке
СК: Уголовное дело возбуждено против мужчины, избившего сотрудницу кафе на Камчатке
16 августа 2023, 19:57

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Уголовное дело возбудили против мужчины, который жестоко избил сотрудницу кафе в селе Сокоч на Камчатке, сообщили представители Следственного комитета по региону.
Напомним, ранее полиция задержала повара Дмитрия Рязанова, именно его подозревают в избиении барменши в кафе. Выяснилось, что Рязанов уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2005 году он также жестоко избил женщину в Краснодаре возле кафе «Берег».

«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сотрудник кафе на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы», - прокомментировали ситуацию представители СК. 

К счастью, рецидивиста смогли оттащить от девушки очевидцы, и он не избил ее до смерти. Сразу после совершенного преступления Рязанов скрылся и был задержан правоохранителями сутки спустя.

Сейчас с задержанным работают следователи, совсем скоро ему ​предъявят обвинения и изберут меру пресечения. 

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#следственный комитет
#уголовное дело
#следователи
#избиение
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Россиянин упал в установку по переработке бетона
В Москве рабочий упал в установку по переработке бетона
16 августа 2023, 19:38

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Москве рабочий упал в рециклинговую установку, сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Прокуратура взяла на свой контроль установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее в Москве мужчина провалился в открытый канализационный люк рядом с канатной дорогой. Инцидент произошел 8 августа рядом с канатной дорогой на Воробьевых горах. Экстренные службы достали мужчину с двадцатиметровой глубины. Все, что осталось врачам – это констатировать смерть.

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#москва
#прокуратура
#медики
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В Крыму арестовали мужчину, который угрожал спалить сотрудника АЗС за кепку «Z»
В Крыму арестовали мужчину, обещавшего спалить сотрудника АЗС за кепку с буквой Z
16 августа 2023, 19:28

Фото: iStock/BrianAJackson

МВД: В Крыму арестовали мужчину, обещавшего спалить сотрудника АЗС за кепку с буквой Z, сообщили в пресс-службе МВД по региону в своем Telegram-канале.
«В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В распоряжении МВД оказалась видеозапись, на которой задержанный угрожает сотруднику автозаправочной станции за кепку с надписью Z.

При этом, проверочные мероприятии в отношении этого происшествия продолжаются, подчеркнули в ведомстве. 

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#крым
#мвд
#азс
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Полищук: в Ростовской области произошла диверсия на водопроводе
16 августа 2023, 18:18

Фото: iStock/Олег Копьёв

В городе Зернограде Ростовской области произошла диверсия на водопроводе. Об этом сообщила глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.
По её словам, неизвестные специально повредили водопроводные трубы техникой. Специалисты ЖКХ обнаружили неполадки и провели необходимые обследования, в результате которых выяснилось, что это действительно была диверсия, а не простой прорыв воды.

Полищук уточнила, что в настоящий момент трубы заменены, водопровод действует на всей территории города.

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#жкх
#диверсия
#россия
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Глава МЧС Куренков: Площадь лесных пожаров в этом году превысила 4 млн га
16 августа 2023, 17:34

Фото: iStock/Олег Копьёв

Площадь природных пожаров в России в текущем году превысила 4 миллионов га. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
За этот год было зафиксировано более 11 тысяч очагов природных пожаров. Этот показатель в полтора раза превышает прошлогодний.

В настоящее время на территории России пожарные борются со 169 лесными пожарами, которые распространяются на территорию свыше 330 тысяч га. За прошедшие сутки был зафиксирован ещё 31 новый очаг.

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#лесные пожары
#владимир путин
#мчс
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Мумию пенсионерки нашли в квартире на юге Москвы
Мумифицированный труп пенсионерки нашли в квартире на юге Москвы
16 августа 2023, 17:06

Фото: iStock/nito100

Полиция обнаружила мумифицированный труп пенсионерки в квартире на юге Москвы, сообщает «РЕН ТВ».
Мумию 79-летней женщины нашли в квартире на Бирюлевской улице вечером 15 августа.

«Прибывшие эксперты предположили, что давность наступления смерти составляет 6-8 месяцев», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

Труп пенсионерки отправили судмедэкспертам для установления точной причины смерти.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия. 

Ранее в российской столице нашли мумию женщины, которая скончалась полтора года назад. По информации источника, жуткая находка была обнаружена случайно накануне, 5 апреля. Жильцы дома, расположенного на Голубинской улице, обнаружили, что их «заливают» сверху.

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#москва
#труп
#пенсионерка
#полиция
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