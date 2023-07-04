Задержан мигрант, убивший девушку в Самаре во время покупки авто

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Уже спустя несколько часов после совершенного убийства сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника, который жестоко убил девушку в Самаре при покупке автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, убийца спрятал машину недалеко от места преступления. Сам он пересел в другую машину. Задержали его недалеко от Казани.
По ее словам, сотрудники полиции выяснили машину, на которой передвигался преступник и отправили ориентировки в соседние регионы.
Уточняется, что 21-летний Амирхамза Гиесджнозода вину свою пока не признает.
Напомним, в Самаре при покупке автомобиля Toyota Land Cruiser 200 мужчина задал несколько вопросов хозяйке, а потом несколько раз ударил ножом.
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«Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и выяснили, что он покинул территорию Самарской области» - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что 21-летний Амирхамза Гиесджнозода вину свою пока не признает.
Напомним, в Самаре при покупке автомобиля Toyota Land Cruiser 200 мужчина задал несколько вопросов хозяйке, а потом несколько раз ударил ножом.
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Элина Позднякова