Задержан мужчина, который после развода с женой два года насиловал дочь-подростка

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В подмосковном Фрязино мужчина регулярно насиловал свою дочь после развода с женой. 15-летняя девочка осталась жить с отцом, чтобы не переходить в новую школу.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, жуткая история вскрылась, когда подросток попросила маму записать её к психологу. Она сказала, что последнее время у нее с папой не ладятся отношения.
На сеансе восьмиклассница призналась, что отец начал домогаться ее, после того как мать съехала от них в 2021 году. Как рассказал девочка, отец с того времени удовлетворял свои потребности с ней в их квартире на протяжении двух лет.
Когда правда стала известна, мать была шокирована. Она разрешила остаться с папой, чтобы не разлучать девочку со школьными друзьями и не ездить далеко в школу.
Насильник задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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На сеансе восьмиклассница призналась, что отец начал домогаться ее, после того как мать съехала от них в 2021 году. Как рассказал девочка, отец с того времени удовлетворял свои потребности с ней в их квартире на протяжении двух лет.
Насильник задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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Алина Юрчак