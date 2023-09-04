Задержан мужчина, обворовавший квартиру Юлии Рутберг в центре Москвы

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Мужчину, который ограбил квартиру Юлии Рутберг в центре Москвы задержан. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что 36-летний гражданин Узбекистана Уктам Саламов проник в здание на Садово-Сенной улице, сломал замок в квартире на и забрал почти два с половиной миллиона рублей в различной валюте. Личность преступника удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.
Сотрудники полиции разыскивают домработницу Рутберг, которая могла быть задействована в преступной схеме. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Напомним, 3 сентября выяснилось, что актриса, народная артистка России Юлия Рутберг была ограблена в Москве. Рутберг в момент ограбления не было дома — она уехала на гастроли.
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Сотрудники полиции разыскивают домработницу Рутберг, которая могла быть задействована в преступной схеме. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова