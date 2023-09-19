Стали известны подробности убийства женщины в московском сквере

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Задержан мужчина, который обвиняется в убийстве женщины на западе Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, убийцей чиновницы Роспотребнадзора оказался 37-летний Рустам Батырбеков. Сообщается, что задержанный рассказал о деталях и мотиве совершенного убийства.
По предварительной информации, Батырбеков не был знаком с жертвой. Мотивом расправы послужила «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине».
Напомним, тело чиновницы Роспотребнадзора Натальи Радченко нашли в кустах возле жилого дома на улице Молдавская на западе Москвы.
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По предварительной информации, Батырбеков не был знаком с жертвой. Мотивом расправы послужила «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине».
«Ранее преступник привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления», — приводит слова Ивановой агентство городских новостей «Москва».
Напомним, тело чиновницы Роспотребнадзора Натальи Радченко нашли в кустах возле жилого дома на улице Молдавская на западе Москвы.
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Екатерина Коршунова