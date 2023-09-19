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Стали известны подробности убийства женщины в московском сквере

Задержан обвиняемый в убийстве женщины в сквере на западе Москвы
19 сентября 2023, 10:35
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Задержан мужчина, который обвиняется в убийстве женщины на западе Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, убийцей чиновницы Роспотребнадзора оказался 37-летний Рустам Батырбеков. Сообщается, что задержанный рассказал о деталях и мотиве совершенного убийства.

По предварительной информации, Батырбеков не был знаком с жертвой. Мотивом расправы послужила «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине».


«Ранее преступник привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления», — приводит слова Ивановой агентство городских новостей «Москва».

Напомним, тело чиновницы Роспотребнадзора Натальи Радченко нашли в кустах возле жилого дома на улице Молдавская на западе Москвы.

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#убийство
#роспотребнадзор
#москва
#задержание
#преступники
#скверы
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Найденная в Москве мертвая женщина была работницей Роспотребнадзора
19 сентября 2023, 10:25

Фото: istock / Pawel Kajak

Женщина, тело которой было найдено с признаками насильственной смерти в сквере недалеко от улицы Молдавская на западе Москвы, была сотрудницей Роспотребнадзора.

Женщину сильно избили, после чего задушили. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по  ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Информацию сообщает телеграм-канал Mash.

Подозреваемого в убийстве задержали, мужчине 37 лет, сейчас его допрашивают. По словам убийцы, он не был знаком с жертвой, а просто вспыхнул злостью к проходящей женщине и решил избить ее. Погибшая работала руководителем отдела госслужбы и кадрами Управления Роспотребнадзора по Москве и просто шла на работу. Ранее мужчина был судим за изнасилование.

Консьерж дома, в котором жила погибшая, рассказал, что та жила одна и была замкнутой.

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#убийство
#уголовное женщина
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Учитель музыки пять лет насиловал маленькую ученицу
19 сентября 2023, 10:01

Фото: istock / SB Arts Media

В Ленинградской область учитель музыки 5 лет домогался до своей ученицы в музыкальной школе. Мужчина начал совращать девочку, когда она даже не пошла в первый класс.
Сотрудники правоохранительных органов города Кировск задержали 55-летнего мужчину по подозрению в совращении 12-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации следствия, мужчина с октября 2016 года совершал насильственные действия в сторону девочки 2011 г.р. Педагог начал приставать к ней еще на уроках, а позже начал совращал девочку в свой квартире на улице Пушкина.

Девочка долго не могла признаться, о сейчас набралась сил и рассказала родителям. Извращенец признался и дал показания, против него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Пострадали ли другие дети от рук насильника, предстоит выяснить следствию.

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NYT: Рынок в Константиновке поразила ракета ВСУ, выпущенная из «Бука»
19 сентября 2023, 09:19

Фото: istock / vadimrysev

Американская газета New York Times в день приезда Владимира Зеленского в Соединенные Штаты опубликовала результаты расследования трагедии в городе Константиновка, который находится под контролем Украины. В сентябре была совершена атака ракетой по рынку, вследствие чего погибло 16 человек и 32 получили ранения.
Издание признало, что выстрел был произведен украинскими боевиками из ракетного комплекса «Бук».

NYT также сообщили, что власти Украины запретили подпускать заграничных журналистов в Константиновку сразу после обстрела. Из-за этого СМИ пришлось ориентироваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что виновником трагедии стала Россия.

Газета также пояснила, что удар был совершен не намерено, а из-за неумелой работы украинских ПВО.

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#пво
#киев
#всу
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МЧС: На Камчатке пропали шестеро туристов, их уже ищут спасатели
19 сентября 2023, 02:53

Фото: iStock/Konstantin_Aksenov

Спасатели МЧС России ищут на Камчатке шестерых туристов, которые не вышли в назначенный день к стоянке своего маршрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Группа отправилась в поход со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик ещё 14 сентября, однако в назначенный день к стоянке «Клешня» так и не добрались. В настоящее время какая-либо связь с путешественниками отсутствует.

К месту предполагаемых поисков на высокопроходимой технике уже выдвинулись специалисты Поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также Камчатского спасательного центра. К вылету готов и вертолёт Ми-8, сообщили в ведомстве.

Ранее в Пинежском районе Архангельской области нашли тринадцатилетнего мальчика, который пропал утром 17 сентября во время сбора грибов с отцом и дедом. Мальчик жив, его состояние удовлетворительное.

UPD. МЧС сообщило, что все шестеро пропавших туристов найдены и не нуждаются в медицинской помощи

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#мчс
#поиски
#туристы
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«Общественное»: В Одессе раздались мощные взрывы, объявлена воздушная тревога
19 сентября 2023, 02:38

Фото: iStock/Multipedia

Мощные взрывы прогремели в Одессе, сообщило украинское издание «Общественное». Других подробностей произошедшего не приводится.
При этом в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Харьковской области, которым также предшествовало объявление воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#одесса
#взрывы
#воздушная тревога
#украина
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Минюст США сообщил об аресте россиянина Марченко за обход американских санкций
19 сентября 2023, 00:47

Фото: iStock/Fran_Rodriguez

Гражданин РФ Максим Марченко арестован по обвинению в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход антироссийских санкций. Об этом 19 сентября сообщило Министерство юстиции США.
Согласно версии представителей американского ведомства, Марченко, который постоянно проживает в Гонконге, вместе с двумя неназванными по именам сообщниками, через подставные компании приобретал для российских потребителей крупные партии OLED-микродисплеев. Последние могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

Также россиянину инкриминируются участие в сговоре, отмывание денег, незаконный вывоз товаров из США и электронное мошенничество. В случае признания его виновным Максим Марченко может получить до 100 лет тюремного заключения.

В понедельник 18 сентября финский телеканал Yle сообщил об аресте местного предпринимателя, француза по происхождению Габриэля Темина, который подозревается в нарушении антироссийских санкций  с отягчающими обстоятельствами. Как утверждает телеканал, принадлежащие предпринимателю компании Luminor и Siberica осуществляли прямые поставки российским партнерам зарубежной электронной продукции.

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#санкции
#россия
#сша
#арест
#электроника
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В Конгрессе США удивились неспособности военных найти пропавший истребитель F-35
19 сентября 2023, 00:29

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Американские военные по-прежнему не знают, где может находиться пропавший накануне в Южной Каролине новейший истребитель-«невидимка» F-35B, написала в соцсети X член Конгресса США Нэнси Мейс после встречи с представителями Корпуса морской пехоты.
Конгрессвумен заметила, что прошедшая встреча оказалась одной из самых коротких в её жизни,  поскольку никто так и не смог дать Мейс ответа на то, где сейчас может находиться F-35B Lightning II стоимостью $80 млн.

«Никто не знает, находится ли F-35 в воздухе или под водой», — написала Нэнси Мейс (цитата по РИА Новости).

Напомним, что о пропаже новейшего американского истребителя стало известно накануне, после того, как об этом сообщил аккаунт объединенной базы ВВС Чарльстон. Как стало известно со слов представителей Корпуса морской пехоты США, авария произошла с самолётом, принадлежавшим 501-й учебной эскадрилье истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот сумел катапультироваться и был доставлен в больницу в стабильном состоянии.

По словам военных, поиски F-35B в настоящее время сосредоточены вокруг озёр Марион и Моултри в центральной части Южной Каролины.

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#конгресс сша
#военные
#самолёты
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Гладков: Над Белгородской областью сбиты три воздушные цели
19 сентября 2023, 00:13

Фото: сайт Кремля

Российские системы противовоздушной обороны сбили в Шебекинском городском округе Белгородской области три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», — написал он.

Удары по приграничным регионам РФ (включая в том числе и Белгородскую область) стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#вячеслав гладков
#белгород
#бпла
#пво
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МЧС: в Псковской области ликвидировали крупный пожар
18 сентября 2023, 21:14

Фото: iStock/Distortion Media

В Псковской области произошёл пожар на предприятии по производству металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По предварительным данным, в здании предприятия могут находиться порядка 200 баллонов с пропаном.

Огонь охватил 900 квадратных метров. На месте происшествия работают 50 пожарных и 16 единиц техники. 

Уточняется, что пожар удалось локализовать в 20:29. В настоящее время проводятся работы по выяснению причин возгорания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар в одном из торговых центров. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. К тушению были привлечены 62 человека и 18 единиц техники. 

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#пожар
#предприятие
#металл
#мчс
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