Задержан один из участников нападения на инвалида СВО в Забайкалье.

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Сотрудники полиции задержали одного из участников нападения на бойца специальной операции на Украине в селе Нерчинский Завод. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа».
Отмечается, что в отношении 27-летнего мужчины расследуются уголовные дела по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью и уничтожения имущества из хулиганских побуждений.
Напомним, ранее в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края молодые людей жестоко избили безногого ветерана СВО на Украине. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками.
Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.
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Напомним, ранее в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края молодые людей жестоко избили безногого ветерана СВО на Украине. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками.
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Екатерина Коршунова