Задержан по делу о мошенничестве проректор РАНХиГС Назаров

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В Москве задержали проректор РАНХиГС Максим Назаров по обвинению в мошенничестве вокруг трудоустройства. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По данным следствия, Назаров фиктивно устраивал в университет сотрудников Миноборнауки.
В материале отмечается, что проректора задержали ещё во вторник, 27 июня. После этого мужчина несколько суток отбывал в изоляторе. Также Тверской суд постановил запрет для Назарова пользоваться мобильной связью, интернетом, общаться с сотрудниками университета и министерства и на другие действия.
Год назад фигурант дела стал врио ректора РАНХиГС. На этом посту он сменил Владимира Мау, которого задержали в июне прошлого года по обвинению в мошенничестве с бюджетными средствами.
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В материале отмечается, что проректора задержали ещё во вторник, 27 июня. После этого мужчина несколько суток отбывал в изоляторе. Также Тверской суд постановил запрет для Назарова пользоваться мобильной связью, интернетом, общаться с сотрудниками университета и министерства и на другие действия.
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Андрей Гаврилов