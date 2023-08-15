Задержан подозреваемый в домогательствах к спрыгнувшей с 4-го этажа девятикласснице

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В Ижевске правоохранители задержали подозреваемого в нападении на девятиклассницу. Школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, спасаясь от педофила.
«В рамках расследования уголовного дела мужчина был задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в официальном Телеграм-канале СК России.
Отмечается, что следственное управление СК РФ по Удмуртии расследует уголовное дело по ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»), возбужденное по факту действий мужчины.
«Убегая от нападавшего, девочка выпрыгнула из окна квартиры, в результате чего получила травмы и госпитализирована в медицинское учреждение», — проинформировали в ведомстве.
Доклад по делу запросил глава следственного комитета Александр Бастрыкин.
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