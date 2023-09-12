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Задержан подозреваемый в убийстве и обезглавливании двоих мужчин на севере Москвы

12 сентября 2023, 21:01
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими задержали подозреваемого в убийстве и обезглавливании двоих мужчин на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Сообщается, что подозреваемого 2000 года рождения задержали в Зеленограде. Для проведения следственных действий его доставят в подразделение Следственного комитета.

Напомним, утром, 12 сентября, стало известно, что в Москве на улице Фестивальная было обнаружено тело мужчины азиатской внешности. У него была отрублена голова, которая лежала недалеко от трупа. На вид мужчине около 25-30 лет.


При этом второе тело без головы уже обнаружили в квартире. По данным Telegram-канала «112», убитым оказался врач-травматолог. Расследование загадочного преступления находится под контролем прокуратура Северного административного округа.

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#прокуратура
#врач
#мужчины
#расследование
#telegram
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Под Волгоградом разбился военный самолëт Су-24
12 сентября 2023, 21:18

Фото: iStock/porpeller

Бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал.

Сообщается, что бомбардировщик упал в безлюдной местности. На место происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Продолжаются поиски пилотов, их судьба на данный момент остается неизвестной.

Напомним, ранее в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. 

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#самолет
#вертолёты
#происшествия
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Суд в Москве арестовал 11 квартир журналиста Андрея Караулова*
12 сентября 2023, 20:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Симоновский суд Москвы арестовал 11 квартир, принадлежащих журналисту Андрею Караулову*, сообщает BFM.
В марте 2023 года стало известно о заведении уголовного дела на журналиста Андрея Караулова* за клевету на режиссера Никиту Михалкова. После этого в квартирах журналиста прошли обыски.

Позже, СК РФ объединил уголовные дела Караулова* о клевете на режиссера Никиту Михалкова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

Сегодня суд вынес приговор по третьему уголовному делу, заведенному против Караулова*. Обвинение убеждено, что у журналиста в Москве около 50 квартир, все их он сдавал незаконно.

Защита же утверждает, что Караулов исправно платила налоги с каждой сдаваемой квартиры.

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*Является иностранным агентом

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#уголовное дело
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Белорус погиб, сорвавшись в Эльбруса
МЧС: На Эльбрусе сорвался с большой высоты и погиб турист из Белоруссии
12 сентября 2023, 20:49

Фото: iStock/Cavan Images

Турист из Белоруссии погиб, сорвавшись с Эльбруса, об этом сообщили в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«В 13.15 мск во вторник поступило сообщение, что на горе Эльбрус турист 1983 года рождения из Республики Беларусь, находившийся в составе незарегистрированной группы, предположительно, из девяти человек, сорвался на высоте 5,4 тысячи метров и от полученных травм скончался на месте», - прокомментировали ситуацию представители МЧС. 

Тело погибшего смогли обнаружить и эвакуировать в 20:00 по московскому времени. Труп туриста передали следователям.

Отмечается, что в спасательной операции участвовали девять ​сотрудников Эльбрусского отряда МЧС.

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#эльбрус
#мчс
#труп
#турист
#белоруссия
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Дикий кабан напал на детей во дворе Ростова-на-Дону
12 сентября 2023, 19:55

Фото: iStock/Neil_Burton

Дикий кабан напал на детей во дворе Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в ростовском ЖК «Парк Островского». 

Неизвестно, откуда животное взялось, однако, на опубликованных кадрах видно, что кабан бешено носится по детской площадке. 

Кабан даже успел зацепить и сбить с ног маленького мальчика. 

По информации СМИ, сейчас животное носится по окрестностям с разбитым в кровь пятачком. В последний раз его застали во время выламывания забора на площади Энергетиков. 

Оставило ли нашествия кабана на Ростов-на-Дону жертвы – пока неизвестно. 

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#инцидент
#жк
#ростов
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Россиянка прокатила детей и собаку в клетке за непослушание
На Кубани мать пересадила детей из салона машины в прицеп-клетку за непослушание
12 сентября 2023, 19:34

Фото: iStock/Irina_Geo

В Краснодарском крае женщина пересадила детей из салона авто в прицеп-клетку и катала их так, пока ее не остановила полиция, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Женщину остановили на автодороге «Тимашевск – Гречанная Балка». Сама она находилась за рулем, а вот двое детей, вместе с собакой, катились за авто в клетке-прицепе. 

«В отношении гражданки собран материал для передачи в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) для решения вопроса о привлечении ее к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - прокомментировали ситуацию представители ведомства. 

Также в отношении горе матери составили административный протокол по статье «Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения». Ей грозит штраф в одну тысячу рублей.

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#краснодарский край
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Дом создателя самого известного советского букваря Всеслава Горецкого захватил мигрант
12 сентября 2023, 18:10

Фото: iStock/AlexLinch

Подмосковный дом создателя самого известного советского букваря Всеслава Горецкого захватил мигрант, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, два дома Горецкого в одинцовском посёлке имени Малевича перешли по наследству его сыну. В одном из них он жил, а второй сдавал гражданину Азербайджана Мураду Ахнудзазы.

К несчастью, сын Горецкого умер, а дома, по праву, перешли его внуку. Однако, официально вступить в наследство он сможет только через полгода. Сейчас же законный хозяин дома не может выгнать из него Ахнудзазы.

Мигрант три месяца не платит по счетам, избил внука Горецкого, якобы за то, что тот отключил ему свет, а также долгое время развлекался там с некой девушкой, повергнув дом в разруху. Веселье продолжалась до тех пор, пока к Ахнудзазы не приехала жена. 

На мигранта уже написали несколько заявлений в полицию, на него также жалуются соседи, однако, никаких мер принято пока не было. 

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#мигрант
#дом
#соседи
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Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта под названием «закон Мизулиной»
12 сентября 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Вице-спикер Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта для «серийных доносчиков», сообщает Telegram-канал SHOT.
Даванков выступил автором этой инициативы и призвал назвать ее «законом Мизулиной». Подобную реакцию у парламентария вызвало обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Минобороны РФ с просьбой немедленно призвать тиктокера Даню Милохина на срочную службу в ВС РФ. Тем же вечером блогер экстренно купил билет в Дубай и выехал из страны.

По мнению Даванкова, Мизулина «спугнула» его. Он также призвал приговорить политика к сиправительным работам.

«Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете», - отметил Даванков.

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#госдума
#законопроект
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В Петербурге число случаев отравления готовой едой из доставки выросло до 274
12 сентября 2023, 17:46

Фото: iStock/LENblR

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о том, что зарегистрировано 274 случая кишечной инфекции после покупки готовой еды «Грин Бокс».
Отмечается, что у 56 заболевших обнаружена Salmonella, в стационарах города на данный момент находятся 137 человек. 

Напомним, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано тридцать четыре случая кишечной инфекции у людей, которые употребляли готовую кулинарную продукцию, заказанную с доставкой на дом у компании «Грин Бокс». Деятельность этой компании была приостановлена.

В ходе проверки производственных помещений компании «Грин Бокс» были обнаружены серьезные нарушения санитарных стандартов. 

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URA.RU: Жительница Челябинска устроила групповой секс со школьниками
12 сентября 2023, 17:40

Фото: istock / kicsiicsi

В Уйском районе Челябинской области 34-летняя женщина устроила групповой секс с двумя 15-летними подростками. Информацию сообщает URA.RU источник в силовых структурах.

По информации издания, на прошлых выходных  женщина проводила время в компании со школьниками, употребляя алкоголь. После распития спиртных напитков они решили заняться сексом. Как заявляет женщина, все произошло по согласию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). Журналисты URA.RU связались с пресс-службой Следственного комитета по региону, комментировать ситуацию те отказались. 

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#секс
#алкоголь
#женщина
#школьники
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