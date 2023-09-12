Задержан подозреваемый в убийстве и обезглавливании двоих мужчин на севере Москвы

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Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими задержали подозреваемого в убийстве и обезглавливании двоих мужчин на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Сообщается, что подозреваемого 2000 года рождения задержали в Зеленограде. Для проведения следственных действий его доставят в подразделение Следственного комитета.
Напомним, утром, 12 сентября, стало известно, что в Москве на улице Фестивальная было обнаружено тело мужчины азиатской внешности. У него была отрублена голова, которая лежала недалеко от трупа. На вид мужчине около 25-30 лет.
При этом второе тело без головы уже обнаружили в квартире. По данным Telegram-канала «112», убитым оказался врач-травматолог. Расследование загадочного преступления находится под контролем прокуратура Северного административного округа.
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Напомним, утром, 12 сентября, стало известно, что в Москве на улице Фестивальная было обнаружено тело мужчины азиатской внешности. У него была отрублена голова, которая лежала недалеко от трупа. На вид мужчине около 25-30 лет.
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Екатерина Коршунова