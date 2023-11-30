Задержан устроивший теракт на железной дороге россиянин

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В московском аэропорту Внуково задержали диверсанта, который устроит теракт на железнодорожных путях в Рязани. Он сказал, что действовал из идеологических соображений.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в отношении 35-летнего местного жителя Руслан С. возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 222.1 («Незаконные приобретение взрывных устройств») УК РФ.
Напомним, 11 ноября примерно в 8:00 из-за взрывов на станции Дягилево с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте.
Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ предъявил обвинения 40-летнему Олегу Венгрыжановскому, который планировал взорвать цистерну на железнодорожной станции в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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