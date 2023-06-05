Задержан владелец компании «Мистер Сидр», продукцией которого смертельно отравились десятки человек

Фото: Фотобанк Московской области
Предпринимателя, продукцией которого отравились десятки россиян, задержали в Самарской области
Следственный комитет РФ рассказал о задержании индивидуального предпринимателя и владельца компании «Мистер Сидр», продукцией которой смертельно отравились десятки россиян, сообщает «РИА Новости».
Напомним, ранее стало известно, что десятки человек из Ульяновской и Самарской областей попали в больницу с отравлением. На нынешний момент известно о восьми погибших. Накануне все они употребляли алкогольную продукцию компании «Мистер Сидр».
Следователи продолжают проверку происшествия. По статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» задержанный бизнесмен может получить до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Самарской области две женщины скончались, отравившись сидром.
Напомним, ранее стало известно, что десятки человек из Ульяновской и Самарской областей попали в больницу с отравлением. На нынешний момент известно о восьми погибших. Накануне все они употребляли алкогольную продукцию компании «Мистер Сидр».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Самарской области две женщины скончались, отравившись сидром.
Евгения Парфентьева