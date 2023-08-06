Задержан водитель, который насмерть сбил ребёнка в Москве

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Водителя белой Skoda Yeti, который сбил 7-летнего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве, задержали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что на водителя автомобиля завели уголовное дело. Ему грозит до двенадцати лет тюремного заключения.
Напомним, ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля «Шкода» произошла в районе Кронштадтского бульвара. По словам очевидцев, за рулем был молодой парень. Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда он попал под автомобиль.
Водитель выходил из машины и пытался поднять пострадавшего, но после решил уехать. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном автомобиле. На месте происшествия работают оперативные службы.
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Напомним, ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля «Шкода» произошла в районе Кронштадтского бульвара. По словам очевидцев, за рулем был молодой парень. Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда он попал под автомобиль.
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Екатерина Коршунова