Задержан водитель, протаранивший толпу людей в Новгородской области

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Арестован мужчина, протаранивший толпу людей у ресторана в Новгородской области, передают в телеграм-канале Следственного комитета, поделившись кадрами с места событий.
ДТП произошло в ночь на 19 ноября в городе Боровичи. Возле заведения развлекательного характера образовался конфликт, в ходе которого водитель Mersedes специально совершил наезд на компанию людей.
В результате двое мужчин получили травмы. В настоящее время им оказывается вся необходимая медпомощь. А правоохранители по факту инцидента задержали водителя-злоумышленника и возбудили уголовное дело.
В ближайшем будущем фигуранту изберут меру пресечения. В ведомстве уточнили, что следователь, с учетом тяжести вменяемого водителю преступления, будет просить отправить его места лишения свободы.
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Дана Игумнова