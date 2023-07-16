Задержан водитель, сбивший двух пешеходов в Электростали

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Задержан подозреваемый, который сбил двух пешеходов в подмосковной Электростали и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Водитель сбил пожилую пару, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте. После этого водитель скрылся. В результате столкновения женщина погибла, а мужчина с травмами доставлен в больницу.
В настоящее время полицейские выясняют все детали происшествия.
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«Подозреваемый с внешними признаками опьянения задержан во дворе одного из домов на Первомайской улице города Электросталь и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявила Ирина Волк.
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Анастасия Чинкова