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Задержан водитель, сбивший двух пешеходов в Электростали

16 июля 2023, 13:28

Фото: iStock/PinkBadger

Задержан подозреваемый, который сбил двух пешеходов в подмосковной Электростали и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Водитель сбил пожилую пару, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте. После этого водитель скрылся. В результате столкновения женщина погибла, а мужчина с травмами доставлен в больницу.

«Подозреваемый с внешними признаками опьянения задержан во дворе одного из домов на Первомайской улице города Электросталь и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявила Ирина Волк.

В настоящее время полицейские выясняют все детали происшествия.

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#авария
#Подмосковье
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На мусорной свалке в Астраханской области полыхает пожар
16 июля 2023, 13:53

Фото: iStock/Distortion Media

В Астраханской области на площади 3 тыс. кв. м. горит мусор, огонь может распространиться на ближайшие дома. Об этом в своём Telegram-канале сообщает региональное ГУ МЧС России.
«В 12:39 (11:39 по московскому времени) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании свалки ТБО и мусора на площади 3000 кв. м., есть угроза распространения на рядом стоящие здания в поселке Трусово Наримановского района», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подобный пожар наблюдался в том же посёлке Трусово 2 июля. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 800 кв. м.

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В Казани собака напала на ребёнка, гулявшего во дворе
#пожар
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В Казани собака напала на ребёнка, гулявшего во дворе
16 июля 2023, 13:08

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Казани собака искусала ребёнка на детской площадке. Об этом сообщают «Известия».
Инцидент произошёл в субботу, 15 июля, когда мать с шестилетним сыном гуляли во дворе. Собака напала на мальчика и искусала ему лицо.

«Я услышала лай собаки и истошный крик ребенка своего. У него был шок, он закрыл кепочкой ранку, плакал и не смотрел перед собой. И побежал ко мне», — рассказала мать пострадавшего ребёнка.

Мальчика сразу же доставили в больницу. Сейчас он уже находится дома, его здоровью ничего не угрожает. 

Также женщина уточнила, что напавшая собака не бездомная – её хозяйка живёт в соседнем доме. 

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#нападение
#собака
#Казань
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У берегов Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4
16 июля 2023, 11:19

Фото: iStock/vchal

По данным Геологической службы США у побережья Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4.
Эпицентр располагается всего в километре от населённого пункта Санд-Пойнт, где проживает около тысячи человек. Очаг находился на глубине 9,3 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. В районе объявлена угроза цунами.

В прошедшую пятницу, 14 июля, сообщалось о землетрясении магнитудой 3,8 в Турции. Очаг располагался на глубине 12,44 км. А за день до этого турецкий политолог Дюрре обвинил власть в плохой подготовке к землетрясениям.

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#Аляска
#землетрясение
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В Севастополе отразили массированную атаку беспилотников
16 июля 2023, 06:11

Фото: iStock/NiseriN

Российские военные ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам», —  уточнил губернатор, добавив, что все было сделано «уверенно и спокойно».

В итоге один БПЛА был сбит силами ПВО, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, флотом были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Он добавил, что сейчас в Севастополе все спокойно, продолжается контроль воздушной обстановки.

В Севастопольской бухте на время прекращено движение паромов и катеров. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова будет организована работа автобусов, сообщил департамент транспорта города.

Ранее Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил взрывы в городе в ночь на воскресенье 16 июля. По его словам, силы ПВО и флот отражали атаку вражеских БПЛА на над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

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SHOT: Жители Севастополя сообщают о взрывах над городом

Патрушев: С начала года только на Крымском направлении Киев совершил более 70 атак беспилотниками
#беспилотники
#Украина
#Михаил Развожаев
#Севастополь
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CBS: В кемпинге в Скалистых горах нашли три мумифицированных тела, следов насилия нет
16 июля 2023, 05:55

Фото: iStock/fesign

В туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в штате Колорадо обнаружены три мумифицированных тела без каких бы то ни было следов насилия. Об этом 16 июля сообщает американский телеканал CBS
Изначально в полицию от одного из туристов поступило сообщение об обнаружении одного тела в лагере, который находился в отдаленной лесистой местности. По прибытии на место власти обнаружили останки еще двоих человек.

Как рассказал журналистам местный шериф Ганнисон Мерди, найденные тела представляют собой «нетипичное явление где бы то ни было». Два тела находились внутри небольшой палатки, застегнутой на молнию, а еще одно - снаружи, где были личные вещи погибших и навес над костром. Исходя из мумификации тел, Мерди предположил, что они могли находиться в кемпинге еще с осени или зимы минувшего года.

При этом, следователи не заметили на месте происшествия ничего, что говорило бы о возможном преступлении — ни оружия, ни следов или признаков насилия.

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#кемпинги
#Колорадо
#мумификация
#смерть людей
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Три человека пострадали при конфликте таксистов под Петербургом
16 июля 2023, 03:50

Фото: Фотобанк Московской области

Три человека получили ранения при стрельбе в городе Кудрово Ленинградской области после того, как разгорелся конфликт между тамошними таксистами.
Как сообщают «Известия», все произошло на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта. Возникшая между водителями перепалка закончилась стрельбой — к счастью, не из боевого оружия.


По рассказу одного из очевидцев, одного из таксистов ранили в шею, второго — в глаз, а еще один пострадавший получил огнестрельное ранение туловища.

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#Ленинградская область
#Кудрово
#таксисты
#стрельба
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SHOT: Жители Севастополя сообщают о взрывах над городом
16 июля 2023, 03:27

Фото: iStock/Kalichka

Жители Севастополя сообщают о громких взрывах над городом. Предварительно, сработала система ПВО. По информации Telegram-канала SHOT, было слышно как минимум два сильных хлопка со стороны Севастопольской бухты.
Официальной информации об инциденте пока не было, но о работе российской системы ПВО,отразившей украинскую атаку, заявил также и  председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз», — говорится в его сообщении.

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#Севастополь
#Крым
#ПВО
#Владимир Рогов
#Украина
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El País: На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали больше двух тысяч человек
16 июля 2023, 00:14

Фото: iStock/Toa55

Более двух тысяч человек были эвакуированы на Канарских островах из-за возникшего несколько дней назад лесного пожара. Об этом сообщила в субботу, 15 июля, испанская газета El País.
Возгорание произошло 14 июля на канарском острове Пальма в районе населенного пункта Эль-Пинар-де-Пунтагорда. Пожар охватил 4,5 тыс. га леса, его пока не удается взять под контроль. Полностью сгорела дюжина домов. В борьбе с пожаром, по информации издания, сейчас задействованы четыре вертолета и столько же наземных пожарных команд.

Как сообщил журналистам президент Канарских островов Фернандо Клавихо, число потенциально эвакуируемого населения, может достичь тысячи человек. Понимая это, власти Пальмы обратились за помощью к другим островам архипелага, таким как Гомера и Тенерифе.

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#лесные пожары
#Испания
#Канарские острова
#эвакуация людей
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AP: Четыре человека погибли при стрельбе в Джорджии
15 июля 2023, 23:42

Фото: IStock/Stock_Depot

Минимум четверо людей погибло при стрельбе в американском Хэмптоне (штат Джорджия), сообщает агентство Associated Press. Причины стрельбы пока остаются неизвестными.
Инцидент произошел в округе Генри.  Сейчас подозреваемый находится на свободе. По факту произошедшего начато расследование полиции и бюро расследований штата.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).

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#США
#стрельба
#Джорджия
#гибель людей
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