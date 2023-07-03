Задержан мужчина, взявший заложников на западе Москвы

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Полиция задержала взявшего в заложники собственных родственников мужчину в доме на Староволынской улице столицы. О действиях правоохранительных органов пишет телеграм-канал SHOT.
Известно, что среди родственников, которым угрожала расправа, был грудной ребёнок.
Злоумышленник состоит на учёте в ПНД, а его мотивы остаются неизвестными. Три женщины с малышом были заперты в комнате и возможности выбраться самостоятельно у них не было. Дверь в квартиру так же была закрыта.
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Андрей Гаврилов